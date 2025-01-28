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經濟
香港地產

外籍空姐1.5萬租NOVO LAND兩房 呎租32元

【明報專訊】新春來臨前，新界新入伙私宅租務仍活躍；中原高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門兆康大型屋苑NOVO LAND，新錄1A期Elverum第2座高層N室租賃成交，實用471方呎兩房間隔，業主減價1000元或6%後，以1.5萬元租出，實用呎租約32元，新租客為3名外籍空姐；業主於2022年以670.08萬元一手買入，享租金回報2.7厘。

囍逸連天台特色戶月租2.2萬

中原分行經理蔡天賜表示，粉嶺囍逸新錄第1座高層連天台特色戶租務成交，實用583方呎3房連1套間隔、以2.2萬元租出，實用呎租約38元，新租客為區內客；業主2019年以1300萬元購入，享逾2厘租金回報。

美聯助理區域經理黃國輝表示，火炭晉名峰E座低層B室，實用1102方呎4房1套設計，議價後減價2500元或6%，以月租3.75萬元獲承接、實用呎租34元。

業主於2012年以1060萬元購入，享租賃回報4.2厘。

連方I開放式戶租1.3萬 呎租56元

市區方面，香港置業首席高級營業經理林冬盈表示，九龍醫局街新近入伙的連方I，新錄中層H室租盤成交，實用232方呎開放式戶，議價後減價1500元或10%後，以1.3萬元租出、實用呎租約56元，新租客為單身客；業主去年4月以約569.2萬元購入，享租金回報2.7厘。

[香港地產]

相關字詞﹕連方I 晉名峰 囍逸 NOVO LAND

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