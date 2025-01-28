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經濟
香港地產

原漢榮油麻地舖租17萬 較原意向低四成

【明報專訊】商舖市道風光時，曾有不少老舖結業轉為收租，惟近年舖市低迷，租金下跌；其中油麻地錦華樓地下、原為漢榮書局的自用舖，在2022年大除夕結業後，舖位丟空兩年，終獲食肆以月租17萬元承租，較兩年前意向價低逾四成。

上述舖位為油麻地彌敦道516號錦華樓地下B舖連閣樓，地舖約1800方呎、閣樓約2800方呎，合共4600方呎，原由漢榮書局2010年3月以5900萬元購入自用，但該公司2022年12月公布結業，舖位叫價30萬元放租，惟兩年來一直丟空，新近終以17萬元租出，較兩年前叫租30萬元低13萬元或43%、現折合呎租約37元，業主租金回報約3.5厘。

漢榮書局第二代掌舵人石漢基回覆本報查詢時透露，新租客為食肆，中央支持深圳恢復一簽多行後，市場氣氛好轉，雖然舖位租金下跌會拖低銀行估值、資產價格亦受影響，但他認為最重要是「等人有生意做」、「香港經濟好就個個都好」。

龍豐藥房插旗觀塘開首間Pop-Up Store

連鎖藥房龍豐藥房老闆謝少海或相關人士，去年11月以7360萬元購入、原由已故「舖王」鄧成波的家族成員持有的觀塘駱駝漆大廈第3座地下2、3號舖，當中原由花旗銀行租用的3號舖，近日由龍豐用作集團全港首間Pop-Up Store，舖位面積約1936方呎，就現場所見，舖位近乎未有裝修，店內只設金屬貨架及紙箱，加上主要出售零食及新年禮盒等，相信是趕於春節前開業。

謝少海同時購入的2號舖，仍由特賣場「淘多多」使用；上述物業原由鄧成波家族或相關人士於2009年以1.1億元購入，去年11月以7360萬元售出，15年間貶值33%。

美聯前高層沽西環舖 帳蝕近兩成

另美聯前執行董事郭應龍2022年以1470萬元購入，位處西環第三街168至172號的地下1號舖連入則閣樓，面積共約1700餘方呎，以約1200萬元售出、呎價逾7000元；郭應龍持貨逾兩年，帳面蝕270萬元或18%。另投資者黎永滔持有的灣仔信和財務大廈23樓，面積1770方呎，以1800萬元售出、呎價1.01萬元，較黎永滔2009年購入價1850萬元低50萬元或2.7%。

[香港地產]

相關字詞﹕蝕讓成交 美聯前執行董事郭應龍 龍豐藥房 漢榮書局第二代掌舵人石漢基 油麻地彌敦道516號錦華樓 漢榮書局

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