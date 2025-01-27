本地客3.6萬租山水盈3房連車位

【明報專訊】元朗山水盈於農曆新年前錄得一宗大額租賃成交。中原地產區域營業經理王勤學表示，農曆新年逼近，不少租客加快落實租入心儀單位，其中山水盈7座高層戶，實用面積965方呎，3房1套連天台，月租3.6萬元連車位租出，實用呎租37.3元，租客為本地家庭，業主2021年1708.5萬元一手買入，租金回報約2.5厘。
此外，中原地產分行經理蔡天賜表示，粉嶺One Innovale A座中層20室，實用面積423方呎，兩房間隔，以月租1.42萬元租出，實用呎租33.6元。業主2022年以634萬元一手購入，持貨約3年，租金回報約2.7厘。
One Innovale兩房1.42萬租出
另香港置業分行助理分區董事熊建明表示，馬灣珀麗灣本月租務市場活躍，暫錄12宗租務成交，其中位於珀麗灣2期6座極低層戶，實用531方呎，兩房間隔，望內園景，以月租1.75萬元租出，實用呎租約33元。業主早於2002年9月159.2萬元一手購入，租金回報約13.2厘。另新春前十大屋苑之一的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，則錄低市價租賃成交。香港置業分行首席分區董事陳渝東表示，美孚新邨3期百老匯街63號低層D室，實用面積657方呎，3房1套間隔，向東北望內街，以月租2.15萬元租出，實用呎租約32.7元，較市價低約5%。租客為家庭客，業主2017年6月以約799.5萬元購入，租金回報約3.2厘。
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