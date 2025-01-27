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經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：地產代理業會否式微？

【明報專訊】還有兩天就要過新年，不少人都希望今年本港地產市場可以「蛇來運到」，擺脫這幾年的下跌局面。事實上，去年整體樓價已跌逾6.5% ，由歷史高位更累跌近三成。市場仍持續出現發展商及一些重磅投資者爭相沽貨，加上政府連續幾年財赤，令有些人仍然看淡樓市。

筆者在地產界多年，很清楚房地產市場的變化及走勢，所以也不會看得過於負面。其實，自從去年政府撤銷所有辣招，以及聯儲局減息3次，香港樓市在成交量方面已漸見起色。不過，大部分人只關心樓價升與跌，反而對經濟及消費市道的曙光卻視而不見。香港的旅遊、娛樂、零售及飲食行業，在這幾年經歷洗牌後，正有序地復蘇；亦有很多外資及內地的資金，重新來到香港。地產代理的生意，同樣也逐漸走出谷底。以筆者公司所屬的集團為例，去年總體盈利已回復正常，表現令人驚喜。

有人會以風水學的「九運」來研判地產業的前景，指去年開始已進入「九運」，而九運的五行屬火，當運的行業包括光學、能源、資訊、科技、創新、美妝及飲食等，所以，早年經歷大豐收的地產業已「無運行」。筆者並不迷信風水，當然更加不會認同地產行業已開始式微。其實每一行的興旺與否，除了是外在的環境使然，也要視乎行業是否有進步，地產代理行業當然也不例外。近年地產代理行業逐步擺脫傳統行業的形象，結合資訊科技，運用大數據、人工智能等，也大量使用社交媒體作為吸納客源的媒介。時代的變遷，行業的交替，是不變的定律，但並不代表地產行業沒有未來，只要懂得變化及與時並進，任何行業都有機會繼續發展，並且隨時都可成為熱門的行業。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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