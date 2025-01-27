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經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：銀主盤去貨加快 成交增逾半

【明報專訊】據中原地產統計，去年第四季銀主盤交投暢旺，成交約168宗，較第三季升八成；總結2024年，全港銀主盤成交量增至約495宗，較2023年急升逾五成，見15年新高。去年整體物業註冊宗數67,979宗，按年升不足兩成，可見銀主盤表現跑贏大市。但與此同時，以2024年全年計，銀主盤也新增545間，比2023年增37%，同創15年新高。翻查紀錄，自2008年有紀錄以來，有6年銀主盤的成交量是高於新增，即求過於供，包括2009、2010、2011、2014及2019年。最近一次是2019年，當年銀主盤成交156間，同年僅新增149間，反映銀主盤也有渴市的時候。

銀主盤湧現多為經濟不景時，不少業主因資金周轉問題無法供樓。另一急增成因，源於早幾年樓價升幅強勁，不少業主趁手上物業升值作「加按」套現，惟現時樓價由高位回落逾25%，加上息口上升，最終淪為銀主盤。

雖然本港樓價於去年底開始止跌回穩，但銀主盤卻不斷攀升。數據顯示，本港銀主盤存量已連升4個月，去年12月增至360間，按年增16%，為17年新高。

受惠去年政府全面「撤辣」、減息及放寬按揭等利好因素，樓市氣氛好轉，不少銀行或財務機構為求套現積極「去庫存」，銀主盤多以低價吸客，當中更不乏近年才入伙的新樓，個別單位售價較一手價低近五成，自然成用家及投資者尋寶地，銀主盤「抵買」效應下去貨速度加快。但筆者相信，若本港經濟復蘇緩慢，或美國高息環境較預期長，料銀主盤將在高位徘徊，由於銀行去貨意欲積極，不失為吸納筍盤好時機。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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