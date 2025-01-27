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經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：受惠補貼新政 小米牛68291

【明報專訊】小米（1810）總裁盧偉冰表示，小米手機日銷量已達到國家購新補貼政策出台前的4倍，近日小米門店進店顧客人數也增長了55%。小米集家電、手機等於一身，預料會成為國家新補貼政策的主要受益者之一。上周五小米股價上揚升6.8%，收報36.85元，收於前高位水平。

如投資者看好小米後市表現可以突破，看好小米可留意進取之選的小米牛證（68291），收回價34元，行使價33.6元，2025年11月到期，有效槓桿約10倍；保守之選可留意小米牛證（67707），收回價32.5元，行使價32.1元，2025年10月到期，有效槓桿約7.2倍。如投資者看淡小米，可留意小米熊證（63708），收回價41元，行使價41.4元，2028年10月到期，有效槓桿約10倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2025。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

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