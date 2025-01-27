袁國守：特朗普態度飄忽 戰友宜穩守突擊

去年競選期間，特朗普說會向中國產品徵收60%關稅，當選後改成10%，上周又改口風，稱「寧願不必對中國使用關稅」，刺激A股港股揚升。恒指上周五收報20,066點，漲365點或1.86%，更連升兩周，合共進帳1001點或5.3%。

不少分析認為，特朗普態度飄忽，無非想增加與中國博弈的籌碼，故美方最終「底牌」短期難以知曉，港股走勢料續跟隨特朗普「口術」起落，意味投資風險增加，戰友暫時只好穩守突擊。

展望本周，聯儲局將於本周四（30日）公布議息結果，雖然特朗普要求聯儲局立即減息，但市場預期本月維持利率不變，料至年中才再降息。另外，大型科技股如微軟（美：MSFT）、Meta（美：META）及蘋果（美：AAPL）將於本周公布季績，美股投資者在即將來臨的長假期中，宜預留時間「做功課」。

最後一提的是，農曆新年假期關係，下周一（2月3日）《Money Monday》暫停，蛇年再跟讀者見面，預祝各位身體健康、財源廣進。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]