明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：收入盈利高增長 美團可分段儲貨

【明報專訊】美團（3690）共有兩個業務分部，分別為核心本地商業（包括即時配送業務及到店酒旅業務）和新業務（例如社區電商業務，即美團優選）。集團最大優勢為管理層對宏觀經濟及行業發展的準確判斷，加上尚佳的執行力，推動去年首3季業績快速增長。以第三季為例，收入由2023年同期的765億元（人民幣，下同）增長22.4%至936億元。期內的分部經營溢利總額按年由50億元，增長至136億元，分部經營利潤率按年由6.5%增加至14.5%。

具體而言，針對內地消費模式改變，客戶更注重性價比，集團一方面為商家提供全流程的數字化支援，同時為消費者提供高性價比的產品。以「拼好飯」為例，集團在選品、補貼策略及流量分配方面協助商家，幫助他們有效地擴大高性價比產品的銷量，並聚焦爆品經營。此外，集團亦進一步拓展「品牌衛星店」及「美團閃電倉」，前者已成為連鎖餐飲品牌的新增長動力，後者落地到更多下沉市場，更好地滿足消費者對不同產品的需求。

同時，美團的「神會員」計劃正在發揮效用，用戶可以在點外賣、團購、足療、美容等多種場景中使用神會員優惠，大大擴展了會員的適用範圍，在交叉銷售的幫助下，神會員正在餐飲外送領域拓展至到店、酒店和旅遊領域。

管理層表示，看到現時還有眾多新品類在即時零售中有着很低的滲透率。隨着用戶的即時消費場景從飲食、日用等基礎需求拓展到「吃用贈娛購」等不同方面，消費品類隨之拓展，產品客單價有望提高。基於平台的利潤能力往往取決於規模效應，可買的品類增加可提升用戶黏性及購買頻率。

展望2025年，受惠兩個業務分部均有望持續增長，預期收入有望增加15%以上。而受惠美團優選及其他新業務穩健進展，新業務的損失應會進一步改善（2024年3季度新業務的營業損失已按季收窄22%至10億元），預期今年集團每股盈利有望增加三成。

最後，集團近期有兩項消息值得關注。首先是集團進軍沙特阿拉伯外賣市場（Keeta於當地正式上線不到半年，現時已拓展至4個沙特城市，最新分別是1月1日的吉達及1月6日的麥加）將給2024年4季度和2025年帶來更多的虧損，有機會限制新業務的減損空間。

與此同時，美團正在試水「浣熊食堂」外賣店業務。根據資料，此業務是集團投入資金和人力，深度參與餐飲上下游的「互聯網+明廚亮灶」模式，目標是建設更具備消費者信任的餐飲外賣供應。相關消息均反映管理層積極求變，主動出擊的心態，中長線總體業務及盈利擴張值得憧憬。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

相關字詞﹕美團 溫傑 溫研股海

上 / 下一篇新聞

澳門酒店新春旺 逾萬元房價再現 入住率料逾九成 業界：首兩月賭收望升單位數
澳門酒店新春旺 逾萬元房價再現 入住率料逾九成 業界：首兩月賭收望升單位數
中介人：貴賓客訂房爆滿 生意料平穩
中介人：貴賓客訂房爆滿 生意料平穩
渣打料內地長債價續升 對投資者吸引
渣打料內地長債價續升 對投資者吸引
預測美今年減息兩三次 港銀行有空間跟降P
預測美今年減息兩三次 港銀行有空間跟降P
PIMCO：加關稅影響通脹微 美今年料至少減息半厘
PIMCO：加關稅影響通脹微 美今年料至少減息半厘
普徠仕伍心鈿：對加關稅抱最壞打算 看好內需股
普徠仕伍心鈿：對加關稅抱最壞打算 看好內需股
中銀國際白韌看好後 中芯京東騰訊美團連升兩周
中銀國際白韌看好後 中芯京東騰訊美團連升兩周
《Money Monday》2月3日將暫停一期
《Money Monday》2月3日將暫停一期
百利天恒拓創新藥 扭虧大賺
百利天恒拓創新藥 扭虧大賺
信華信申港上市 伊藤忠持股 去年港設地區總部 9個月錄1.2億盈利
信華信申港上市 伊藤忠持股 去年港設地區總部 9個月錄1.2億盈利
UCR：中環新店投資250萬 推咖啡雞尾酒 盼兩年回本
UCR：中環新店投資250萬 推咖啡雞尾酒 盼兩年回本
中證監促進ETF 加快至5日內完成註冊
中證監促進ETF 加快至5日內完成註冊
體感AI加持 在家可做物理治療
體感AI加持 在家可做物理治療
按使用人數計算月費年費
按使用人數計算月費年費
唐樓申安老按揭或需先驗樓
唐樓申安老按揭或需先驗樓
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩看好賣車 小米Call 13204
金子：大摩看好賣車 小米Call 13204
張兆聰：憧憬分拆業務 萬國數據看好
張兆聰：憧憬分拆業務 萬國數據看好
Christian Scherrmann：不明朗因素未除 聯儲本月料按兵不動
Christian Scherrmann：不明朗因素未除 聯儲本月料按兵不動
張兆聰：資金流入歐股 VGK值博
張兆聰：資金流入歐股 VGK值博
伍禮賢：中國宏橋受惠鋁價需求上升
伍禮賢：中國宏橋受惠鋁價需求上升
涂國彬：特朗普再登場 金價守穩向上
涂國彬：特朗普再登場 金價守穩向上
陳大為：取消WFH 一周5日返辦公室啟示
陳大為：取消WFH 一周5日返辦公室啟示
袁國守：搜尋蛇年中國投資機會
袁國守：搜尋蛇年中國投資機會
謝偉銓：提升建造業安全 須從制度着手
謝偉銓：提升建造業安全 須從制度着手
《幫你格價》：新春外遊 善用高回贈信用卡
《幫你格價》：新春外遊 善用高回贈信用卡
沈永年：分享灣區賀年方式與活動
沈永年：分享灣區賀年方式與活動
陳正犖：日央行加息兼放鷹 圓匯料短期做好
陳正犖：日央行加息兼放鷹 圓匯料短期做好
許健生：美Stargate打造AI強國
許健生：美Stargate打造AI強國
袁國守：特朗普態度飄忽 戰友宜穩守突擊
袁國守：特朗普態度飄忽 戰友宜穩守突擊
林少陽：中資科技龍頭股估值吸引
林少陽：中資科技龍頭股估值吸引
技術取勝：港燈處上升軌之上
技術取勝：港燈處上升軌之上
李聲揚：如何獨具慧眼「識股於微時」？
李聲揚：如何獨具慧眼「識股於微時」？
蔡金強：德國：經濟衰退vs.股市強勁
蔡金強：德國：經濟衰退vs.股市強勁
艾雲豪：從中日旅遊報告看私募投資業
艾雲豪：從中日旅遊報告看私募投資業
李順威：基金經理調查：料美聯儲續減息
李順威：基金經理調查：料美聯儲續減息
劉思明：長假將至 避免倉位過度集中
劉思明：長假將至 避免倉位過度集中
瑞銀亞洲：受惠補貼新政 小米牛68291
瑞銀亞洲：受惠補貼新政 小米牛68291
摩根大通亞洲：聯儲料不減息 歐美購10533
摩根大通亞洲：聯儲料不減息 歐美購10533
周顯：有中小型地產商或步「波叔家族」後塵
周顯：有中小型地產商或步「波叔家族」後塵
王弼：特朗普遠交近攻 亞洲宜悶聲發財
王弼：特朗普遠交近攻 亞洲宜悶聲發財
曾淵滄：中央谷內需 舜宇受惠
曾淵滄：中央谷內需 舜宇受惠
湯文亮：銀行買債仔物業的玄機
湯文亮：銀行買債仔物業的玄機
陳永傑：銀主盤去貨加快 成交增逾半
陳永傑：銀主盤去貨加快 成交增逾半
廖偉強：地產代理業會否式微？
廖偉強：地產代理業會否式微？
布少明：展望蛇年 陽春將至
布少明：展望蛇年 陽春將至
王品弟：憧憬減息未完 樓市回暖在即
王品弟：憧憬減息未完 樓市回暖在即
一手龍年最後周末沽約20伙 半年最少 新春長假兼美議息觀望氣氛濃 本月料賣不足800伙
一手龍年最後周末沽約20伙 半年最少 新春長假兼美議息觀望氣氛濃 本月料賣不足800伙
十大屋苑周末6成交 海怡佔4宗 7屋苑吞蛋
十大屋苑周末6成交 海怡佔4宗 7屋苑吞蛋
食肆15萬租西洋菜南街巨舖 返20年前水平
食肆15萬租西洋菜南街巨舖 返20年前水平
「大麻成」化身4米高蛇王進駐朗豪坊
「大麻成」化身4米高蛇王進駐朗豪坊
本地客3.6萬租山水盈3房連車位
本地客3.6萬租山水盈3房連車位
海盈山享南區山海景 交通方便
海盈山享南區山海景 交通方便
海柏睇樓量增 樓市料現小陽春
海柏睇樓量增 樓市料現小陽春
強積金TVC供款享扣稅優惠
強積金TVC供款享扣稅優惠