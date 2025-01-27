明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
幫你格價

投資策略

《幫你格價》：新春外遊 善用高回贈信用卡

【明報專訊】即將於農曆新年外遊的人士，不妨趁近期美元強勢，於外遊時以信用卡簽帳，有望享相對吸引的匯率，又不用攜帶太多現金，若能以提供較高海外簽帳回贈的信用卡簽帳，相關回贈不僅可抵消海外簽帳手續費，賺取的現金回贈，或有助於實現年內再次出遊的計劃，惟要留意現金回贈上限及優惠條款。

明報記者 劉敬華

是次比較的信用卡中，若只比較外幣簽帳回贈率，以富邦白金卡較高，此卡可就海外簽帳提供最高8%回贈，但僅限於新台幣簽帳，日圓或韓圜簽帳回贈為4%，其他外幣簽帳回贈則為2%，即扣除1.95%海外簽帳手續費後，各類海外簽帳淨回贈率分別為新台幣的6.05%、日圓/韓圜的2.05%及其他外幣0.05%，較適合經常到台灣旅行或公幹的人士使用。

至於同樣可提供較高外幣簽帳回贈的恒生Travel+ Visa Signature卡，也如富邦白金卡般，只針對部分外幣提供較高回贈，但可提供高回贈外幣數目較富邦白金卡多，當中更不乏港人熱門外遊地區的貨幣，目前該卡可就日本、韓國、泰國、新加坡和澳洲的外幣簽帳提供7% +FUN Dollars獎賞，並可就其他外幣簽帳提供5% +FUN Dollars獎賞，即扣除海外簽帳手續費後，淨回贈率分別為5.05%及3.05%。

要留意的是，不少提供較高海外簽帳回贈的信用卡，需要持卡人每月簽帳達指定金額，方可獲高外幣簽帳回贈優惠。再以恒生Travel+ Visa Signature卡為例，持卡人需先行登記恒生Travel+ Visa Signature卡+FUN Dollars獎賞計劃，並於每月累積合資格零售簽帳滿6000元，同月的指定地區外幣簽帳方可獲7% +FUN Dollars獎賞，還要留意每月的獎賞上限，包括指定地區外幣簽帳、其他外幣簽帳、本地交通簽帳及本地餐飲簽帳等此4類簽帳，合計的每月回贈上限為500元+FUN Dollars。

或設每月簽帳金額門檻

此外，還可考慮部分可就全球食肆及網上簽帳提供較高回贈的信用卡，如信銀國際Motion信用卡，由即日起至今年6月30日的推廣期內，該卡每月累積合資格零售簽帳滿3800元或以上，同月的食肆及網上簽帳可獲6%現金回贈，海外食肆簽帳也包括在內，惟不包括酒店餐飲，意味以此卡於海外餐廳簽帳，又或於外遊前透過旅遊網站訂購機票、火車票及旅遊景點門票，也可獲得6%回贈，而目前該卡迎新禮品可選發卡首3個月外幣簽帳10%現金回贈，合資格外幣簽帳包括非港元結算的零售簽帳及網上消費，但要留意此迎新優惠的現金回贈上限為1000元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

上 / 下一篇新聞

澳門酒店新春旺 逾萬元房價再現 入住率料逾九成 業界：首兩月賭收望升單位數
澳門酒店新春旺 逾萬元房價再現 入住率料逾九成 業界：首兩月賭收望升單位數
中介人：貴賓客訂房爆滿 生意料平穩
中介人：貴賓客訂房爆滿 生意料平穩
渣打料內地長債價續升 對投資者吸引
渣打料內地長債價續升 對投資者吸引
預測美今年減息兩三次 港銀行有空間跟降P
預測美今年減息兩三次 港銀行有空間跟降P
PIMCO：加關稅影響通脹微 美今年料至少減息半厘
PIMCO：加關稅影響通脹微 美今年料至少減息半厘
普徠仕伍心鈿：對加關稅抱最壞打算 看好內需股
普徠仕伍心鈿：對加關稅抱最壞打算 看好內需股
中銀國際白韌看好後 中芯京東騰訊美團連升兩周
中銀國際白韌看好後 中芯京東騰訊美團連升兩周
《Money Monday》2月3日將暫停一期
《Money Monday》2月3日將暫停一期
百利天恒拓創新藥 扭虧大賺
百利天恒拓創新藥 扭虧大賺
信華信申港上市 伊藤忠持股 去年港設地區總部 9個月錄1.2億盈利
信華信申港上市 伊藤忠持股 去年港設地區總部 9個月錄1.2億盈利
UCR：中環新店投資250萬 推咖啡雞尾酒 盼兩年回本
UCR：中環新店投資250萬 推咖啡雞尾酒 盼兩年回本
中證監促進ETF 加快至5日內完成註冊
中證監促進ETF 加快至5日內完成註冊
體感AI加持 在家可做物理治療
體感AI加持 在家可做物理治療
按使用人數計算月費年費
按使用人數計算月費年費
唐樓申安老按揭或需先驗樓
唐樓申安老按揭或需先驗樓
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩看好賣車 小米Call 13204
金子：大摩看好賣車 小米Call 13204
張兆聰：憧憬分拆業務 萬國數據看好
張兆聰：憧憬分拆業務 萬國數據看好
Christian Scherrmann：不明朗因素未除 聯儲本月料按兵不動
Christian Scherrmann：不明朗因素未除 聯儲本月料按兵不動
張兆聰：資金流入歐股 VGK值博
張兆聰：資金流入歐股 VGK值博
伍禮賢：中國宏橋受惠鋁價需求上升
伍禮賢：中國宏橋受惠鋁價需求上升
涂國彬：特朗普再登場 金價守穩向上
涂國彬：特朗普再登場 金價守穩向上
陳大為：取消WFH 一周5日返辦公室啟示
陳大為：取消WFH 一周5日返辦公室啟示
袁國守：搜尋蛇年中國投資機會
袁國守：搜尋蛇年中國投資機會
謝偉銓：提升建造業安全 須從制度着手
謝偉銓：提升建造業安全 須從制度着手
沈永年：分享灣區賀年方式與活動
沈永年：分享灣區賀年方式與活動
陳正犖：日央行加息兼放鷹 圓匯料短期做好
陳正犖：日央行加息兼放鷹 圓匯料短期做好
許健生：美Stargate打造AI強國
許健生：美Stargate打造AI強國
溫傑：收入盈利高增長 美團可分段儲貨
溫傑：收入盈利高增長 美團可分段儲貨
袁國守：特朗普態度飄忽 戰友宜穩守突擊
袁國守：特朗普態度飄忽 戰友宜穩守突擊
林少陽：中資科技龍頭股估值吸引
林少陽：中資科技龍頭股估值吸引
技術取勝：港燈處上升軌之上
技術取勝：港燈處上升軌之上
李聲揚：如何獨具慧眼「識股於微時」？
李聲揚：如何獨具慧眼「識股於微時」？
蔡金強：德國：經濟衰退vs.股市強勁
蔡金強：德國：經濟衰退vs.股市強勁
艾雲豪：從中日旅遊報告看私募投資業
艾雲豪：從中日旅遊報告看私募投資業
李順威：基金經理調查：料美聯儲續減息
李順威：基金經理調查：料美聯儲續減息
劉思明：長假將至 避免倉位過度集中
劉思明：長假將至 避免倉位過度集中
瑞銀亞洲：受惠補貼新政 小米牛68291
瑞銀亞洲：受惠補貼新政 小米牛68291
摩根大通亞洲：聯儲料不減息 歐美購10533
摩根大通亞洲：聯儲料不減息 歐美購10533
周顯：有中小型地產商或步「波叔家族」後塵
周顯：有中小型地產商或步「波叔家族」後塵
王弼：特朗普遠交近攻 亞洲宜悶聲發財
王弼：特朗普遠交近攻 亞洲宜悶聲發財
曾淵滄：中央谷內需 舜宇受惠
曾淵滄：中央谷內需 舜宇受惠
湯文亮：銀行買債仔物業的玄機
湯文亮：銀行買債仔物業的玄機
陳永傑：銀主盤去貨加快 成交增逾半
陳永傑：銀主盤去貨加快 成交增逾半
廖偉強：地產代理業會否式微？
廖偉強：地產代理業會否式微？
布少明：展望蛇年 陽春將至
布少明：展望蛇年 陽春將至
王品弟：憧憬減息未完 樓市回暖在即
王品弟：憧憬減息未完 樓市回暖在即
一手龍年最後周末沽約20伙 半年最少 新春長假兼美議息觀望氣氛濃 本月料賣不足800伙
一手龍年最後周末沽約20伙 半年最少 新春長假兼美議息觀望氣氛濃 本月料賣不足800伙
十大屋苑周末6成交 海怡佔4宗 7屋苑吞蛋
十大屋苑周末6成交 海怡佔4宗 7屋苑吞蛋
食肆15萬租西洋菜南街巨舖 返20年前水平
食肆15萬租西洋菜南街巨舖 返20年前水平
「大麻成」化身4米高蛇王進駐朗豪坊
「大麻成」化身4米高蛇王進駐朗豪坊
本地客3.6萬租山水盈3房連車位
本地客3.6萬租山水盈3房連車位
海盈山享南區山海景 交通方便
海盈山享南區山海景 交通方便
海柏睇樓量增 樓市料現小陽春
海柏睇樓量增 樓市料現小陽春
強積金TVC供款享扣稅優惠
強積金TVC供款享扣稅優惠