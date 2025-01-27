Christian Scherrmann：不明朗因素未除 聯儲本月料按兵不動

目前風險明顯偏向上行

關稅方面，關鍵在於其是否純粹作為經貿外交工具，還是政府計劃以關稅收入填補開支。我們預期關稅政策或會是兩者兼備：初期主要用作外交政策工具，待貿易協議達成後，才為政府帶來更多收入。

這意味着關稅可能逐步減少並分階段推行，市場對通脹的預期影響或因此變得較溫和。

總體而言，鑑於新政府的政策方向尚未完全明確，我們仍維持對聯儲局政策的預測：最早將於3月進一步小幅減息，6月或有機會再減息一次，之後局方或會基於通脹仍具韌性而轉趨觀望。目前風險明顯偏向上行。

DWS首席美國經濟學家

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