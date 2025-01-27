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經濟
2025年1月27日星期一
澳門酒店新春旺 逾萬元房價再現 入住率料逾九成 業界：首兩月賭收望升單位數
中介人：貴賓客訂房爆滿 生意料平穩
渣打料內地長債價續升 對投資者吸引
預測美今年減息兩三次 港銀行有空間跟降P
PIMCO：加關稅影響通脹微 美今年料至少減息半厘
普徠仕伍心鈿：對加關稅抱最壞打算 看好內需股
中銀國際白韌看好後 中芯京東騰訊美團連升兩周
《Money Monday》2月3日將暫停一期
百利天恒拓創新藥 扭虧大賺
信華信申港上市 伊藤忠持股 去年港設地區總部 9個月錄1.2億盈利
UCR：中環新店投資250萬 推咖啡雞尾酒 盼兩年回本
中證監促進ETF 加快至5日內完成註冊
體感AI加持 在家可做物理治療
按使用人數計算月費年費
唐樓申安老按揭或需先驗樓
環球經濟數據
金子：大摩看好賣車 小米Call 13204
張兆聰：憧憬分拆業務 萬國數據看好
Christian Scherrmann：不明朗因素未除 聯儲本月料按兵不動
張兆聰：資金流入歐股 VGK值博
伍禮賢：中國宏橋受惠鋁價需求上升
涂國彬：特朗普再登場 金價守穩向上
陳大為：取消WFH 一周5日返辦公室啟示
袁國守：搜尋蛇年中國投資機會
謝偉銓：提升建造業安全 須從制度着手
《幫你格價》：新春外遊 善用高回贈信用卡
沈永年：分享灣區賀年方式與活動
陳正犖：日央行加息兼放鷹 圓匯料短期做好
許健生：美Stargate打造AI強國
溫傑：收入盈利高增長 美團可分段儲貨
袁國守：特朗普態度飄忽 戰友宜穩守突擊
林少陽：中資科技龍頭股估值吸引
技術取勝：港燈處上升軌之上
李聲揚：如何獨具慧眼「識股於微時」？
蔡金強：德國：經濟衰退vs.股市強勁
艾雲豪：從中日旅遊報告看私募投資業
李順威：基金經理調查：料美聯儲續減息
劉思明：長假將至 避免倉位過度集中
瑞銀亞洲：受惠補貼新政 小米牛68291
摩根大通亞洲：聯儲料不減息 歐美購10533
周顯：有中小型地產商或步「波叔家族」後塵
王弼：特朗普遠交近攻 亞洲宜悶聲發財
曾淵滄：中央谷內需 舜宇受惠
湯文亮：銀行買債仔物業的玄機
陳永傑：銀主盤去貨加快 成交增逾半
廖偉強：地產代理業會否式微？
布少明：展望蛇年 陽春將至
王品弟：憧憬減息未完 樓市回暖在即
一手龍年最後周末沽約20伙 半年最少 新春長假兼美議息觀望氣氛濃 本月料賣不足800伙
十大屋苑周末6成交 海怡佔4宗 7屋苑吞蛋
食肆15萬租西洋菜南街巨舖 返20年前水平
「大麻成」化身4米高蛇王進駐朗豪坊
本地客3.6萬租山水盈3房連車位
海盈山享南區山海景 交通方便
海柏睇樓量增 樓市料現小陽春
強積金TVC供款享扣稅優惠
《Money Monday》2月3日將暫停一期
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【明報專訊】《Money Monday》2月3日將暫停一期
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張兆聰：憧憬分拆業務 萬國數據看好
Christian Scherrmann：不明朗因素未除 聯儲本月料按兵不動
張兆聰：資金流入歐股 VGK值博
伍禮賢：中國宏橋受惠鋁價需求上升
涂國彬：特朗普再登場 金價守穩向上
陳大為：取消WFH 一周5日返辦公室啟示
袁國守：搜尋蛇年中國投資機會
謝偉銓：提升建造業安全 須從制度着手
《幫你格價》：新春外遊 善用高回贈信用卡
沈永年：分享灣區賀年方式與活動
陳正犖：日央行加息兼放鷹 圓匯料短期做好
許健生：美Stargate打造AI強國
溫傑：收入盈利高增長 美團可分段儲貨
袁國守：特朗普態度飄忽 戰友宜穩守突擊
林少陽：中資科技龍頭股估值吸引
技術取勝：港燈處上升軌之上
李聲揚：如何獨具慧眼「識股於微時」？
蔡金強：德國：經濟衰退vs.股市強勁
艾雲豪：從中日旅遊報告看私募投資業
李順威：基金經理調查：料美聯儲續減息
劉思明：長假將至 避免倉位過度集中
瑞銀亞洲：受惠補貼新政 小米牛68291
摩根大通亞洲：聯儲料不減息 歐美購10533
周顯：有中小型地產商或步「波叔家族」後塵
王弼：特朗普遠交近攻 亞洲宜悶聲發財
曾淵滄：中央谷內需 舜宇受惠
湯文亮：銀行買債仔物業的玄機
陳永傑：銀主盤去貨加快 成交增逾半
廖偉強：地產代理業會否式微？
布少明：展望蛇年 陽春將至
王品弟：憧憬減息未完 樓市回暖在即
一手龍年最後周末沽約20伙 半年最少 新春長假兼美議息觀望氣氛濃 本月料賣不足800伙
十大屋苑周末6成交 海怡佔4宗 7屋苑吞蛋
食肆15萬租西洋菜南街巨舖 返20年前水平
「大麻成」化身4米高蛇王進駐朗豪坊
本地客3.6萬租山水盈3房連車位
海盈山享南區山海景 交通方便
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