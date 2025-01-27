中銀國際白韌看好後 中芯京東騰訊美團連升兩周

當中，他尤其看好中資科技股，指中芯（0981）是本港上市質素較佳的晶片股，在內地科技行業持續增長對晶片需求與日俱增的情况下，中芯值得看好；另亦指京東（9618）受惠內地政府近月推出「以舊換新」、向消費者補貼以鼓勵購買家電及電子設備的政策。

上期技術取勝籲追入 上周續升

中芯及京東前周股價升幅分別達21.95%及12.07%，在83隻藍籌中排名第一位及第二位後，在上期《Money Monday》「技術取勝」欄目除了中芯、京東外，亦為中銀國際白韌在上述專訪同樣看好的騰訊（0700）及美團（3690）進行技術分析，均建議追入，結果上周上述4股股價亦全部錄得升幅，而且均屬連升兩周。

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