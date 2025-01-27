普徠仕伍心鈿：對加關稅抱最壞打算 看好內需股

普徠仕伍心鈿接受訪問時指出，美國總統特朗普去年競選時曾表示當選後將向中國加徵60%關稅，即使其最新說法已改為加徵10%關稅，但該行中國股票基金現時進行投資，對美國或向中國大幅加徵關稅仍然不會鬆懈。

伍心鈿表示：「回看特朗普在2016年首次競選美國總統時，也曾表示勝選後將向中國加徵45%關稅，結果特朗普在2017年首次出任美國總統後僅向中國加徵約20%關稅；有些人覺得在現時的『特朗普2.0』年代情况也是這樣，即特朗普未必會向中國加徵60%關稅，但我們相信現時若希望投資中國股市時比較心安理得得的話，其實應該先抱一個最壞的打算，即假設美國將向中國大幅加徵關稅，然後再進行部署會比較好。」

稱華被加關稅 不代表中國股市無運行

根據伍心鈿提供的數據，在2017年1月20日至2021年1月20日特朗普首次出任美國總統期間，即使美國向中國加徵約20%關稅，惟MSCI中國指數在此4年回報卻高達約115%，比美股標指期內回報約83%更佳。

伍心鈿認為，從上述數據可見，「被加徵關稅不代表中國股市無運行」，以MSCI中國指數為例，其成分股逾80%收入來自內地，首十大股份佔指數比重三成多，當中主要是互聯網股騰訊（0700）、阿里（9988）及金融股平保（2318）、工行（1398）等，均屬以內地業務為主的上市公司，故即使美國加徵關稅對中國經濟有影響，但對MSCI中國指數表現卻相對影響不大。

中國股市2021至2023年欠佳 主因政府去槓桿

事實上，《Money Monday》翻查彭博數據，在2017年至2020年期間，即特朗普首次美國總統任期大部分時間內，MSCI中國指數除2018年外，其餘3年均錄得按年升幅；反而在拜登於2021年1月20日出任美國總統後，MSCI中國指數在2021年至2023年均下跌，去年始止跌回升（見圖）。

伍心鈿分析，中國政府在2021年至2023年期間，除了要應對外來挑戰外，對內政策亦以去槓桿為主，故此期內MSCI中國指數表現亦不理想。

若要應對美關稅 刺激消費屬重點

向前望的話，若美國今年稍後時間向中國大幅加徵關稅，伍心鈿相信，中國政府一定會推出更多刺激經濟政策以抵消關稅對經濟所帶來的不利影響，她表示：「很多經濟學家均估計中國將會刺激消費，因為目前中國消費佔GDP的比例對比全球其他大型經濟體仍屬偏低，所以仍有很大提升空間。另外，過去3年中國已把很多資金投入工業生產，目標是令工業升級增值，配合高質量發展的國策，我覺得這方面的投資未來仍會繼續，只不過是另外調撥資源去刺激消費，兩者並非此消彼長而是一齊提速，所以不論在工業股或內需股仍然找到很多投資亮點。」

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