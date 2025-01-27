PIMCO：加關稅影響通脹微 美今年料至少減息半厘

明報記者 葉創成

特朗普在當地時間上周一重返白宮再次出任美國總統，而早於去年11月5日特朗普勝出總統大選後，市場已預期他上任後將下調企業稅、加徵關稅及加強打擊非法移民，這些屬於刺激通脹或推高財赤的政策，預料將會限制聯儲局未來4年再減息的空間，故即使聯儲局去年12月再次減息0.25厘，惟美國10年期國債孳息率仍由去年11月5日總統大選當日收報4.2708厘反覆上升，前周二高見4.8069厘，上周五則收報4.6214厘（見圖1）。

品浩是全球首屈一指的固定收益投資管理公司，於1971年在美國加州新港灘成立，現在全球設有23個辦事處，遍佈美洲、歐洲和亞洲等地，包括8個交易中心，涵蓋所有時區 ，為投資者提供固定收益投資的總回報策略，截至去年底管理總值1.95萬億美元的資產。日常於品浩美國加州總部工作的品浩非傳統策略投資總監Marc Seidner，上周訪港期間接受《Money Monday》訪問，提出不少與現時市場共識不同的觀點，包括指美國向中國及其他國家加徵關稅對當地通脹影響屬可控，預料美國消費物價指數（CPI）今年將延續從2022年6月高位9.1%回落的趨勢（見圖2），今年底進一步回落至約2.5%，故聯儲局今年仍會至少再減息兩次共0.5厘，美國10年期國債孳息率也會回落到4厘至4.25厘，故現時是買入該美國國債及其他固定收益投資鎖定高息的好時機，下文他將詳細解釋。

引述聯儲前官員指關稅屬一次性價格調整

Seidner指出，根據品浩預測的基準情景，美國今年GDP按年增長1.5%至2%，對比去年及前年增長均屬放緩，故該行也預期美國CPI增幅今年底將進一步回落至約2.5%，因此聯儲局今年將減息至少兩次共0.5厘。

被問到特朗普上任後新政策會否令上述基準情景的樂觀預測落空，Seidner表示，他一方面關注特朗普新政策帶來的風險，但另一方面認為市場某些共識不一定是對的，Seidner以美國向其他國家加徵關稅為例來說明：「我們與聯儲局前副主席Richard Clarida（PIMCO董事總經理及全球經濟顧問）是伙伴，根據Clarida的觀點，對於美國消費者來說，政府若向其他國家加徵關稅的話，這只是一次性的價格水平調整，並不會持續推高通脹（ a one time price level adjustment and not an inflationary process.）。」

打擊非法移民或推高服務業通脹

特朗普在上任後第二日、上周二表示，正討論最快在2月1日起對中國進口的商品加徵10%關稅，記者請教Seidner對此的看法，Seidner回應指就此沒有獨到見解可以分享，而對於特朗普上任首日、上周一便隨即簽署行政命令在美國南部邊境頒布緊急狀態、過去數天亦繼續有政策出台打擊非法移民，認為事態如何發展值得關注。

Seidner表示：「我們基準情景是美國今年GDP增長及通脹均放緩，這支持聯儲局至少減息兩次共0.5厘，此預測的尾端風險（Tail Risk、即出現與基準情景不同、按統計學出現機率低的情景）是通脹沒有放緩、繼續停留在高位，而移民政策轉變正正可以是導致此尾端風險出現的原因，這的確是我們所擔心的真正風險，但也要觀察收緊移民政策的執行情况會否真的推高服務業通脹。」

特朗普曾斥拜登推高通脹 料引以為戒

值得注意的是，特朗普上周四以遙距方式參加在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇時預期，隨着油價下跌及通脹回落，美國以至全球均會減息：「我將會要求立即降低利率，同樣地，全球各地的利率也應該下調。利率應該跟隨我們的步伐。（ I'll demand that interest rates drop immediately. And likewise, they should be dropping all over the world. Interest rates should follow us all over）」

Seidner分析，特朗普去年競選美國總統時，其中一個重點是批評上屆總統拜登政府任內高通脹持續對美國人帶來負面影響，故假如現時特朗普上任後推出刺激通脹的政策，便屬言行不一，故Seidner相信特朗普不單會審慎推行打擊非法移民政策以免大幅推高當地服務業通脹，在制訂其他政策時也會考慮其對整體通脹的影響，這亦支持該行對今年聯儲局至少減息兩次共0.5厘的預測。

美今年債息看跌 固定收益投資吸引力升

基於美國聯儲局今年至少減息兩次共0.5厘的預測，Seidner認為，美國10年期國債孳息率今年底也會回落到4厘至4.25厘，強調現時是買入該美國國債及其他固定收益投資鎖定高息的好時機，Seidner表示：「目前全球不明確性增加的大環境下，我們覺得投資美國10年期國債賺取每年4.5厘以上的保證息率是十分有吸引力的，而在此基礎之上，投資於優質企業債券可望賺取每年5.5厘至6厘息率保證息率，而最重要是有關投資整體風險並不大，因此投資者不需要承受太大風險便可以賺取有吸引力的回報。」

Seidner的同事、品浩董事總經理暨投資組合經理人Kristofer Kraus則指出，若投資於美國非上市的私募債權（private credit）」，其包括直接向當地房地產相關企業提供信貸，用於興建數據中心等，年回報率更可望高達8%。

美匯指數周線兩連陰 關注會否轉勢下跌

美國聯儲局2022年3月以來曾大幅加息5.25厘，帶動聯邦基金利率上端升至5.5厘，對比全球其他主要貨幣有息差優勢，引領美匯指數由2022年3月由約98水平曾勁升至2022年9月高見114.778，2023年7月回落至99.578，跟着一年半又反覆回升，前周高見110.176創逾兩年高位後，過去兩周均出現陰燭回落，上周收報107.443（見圖3）。

既然Seidner預測美國聯儲局今年至少減息兩次共0.5厘，以及10年期國債孳息率今年底會回落到4厘至4.25厘，記者於是向他請教這對美匯指數帶來的影響，這會否令美匯指數在今年餘下時間延續過去兩周的跌勢繼續回落呢？

Seidner表示：「我們基準情境是對美匯看法中性，原因是有很多理由支持美匯上升，也有很多理由支持美匯下跌。美國今年GDP按年增長料放緩到1.5%至2%，即使這仍高於其他成熟經濟體，但增長率的差距收窄，加上美匯現時估值頗貴，所以有理由預測美匯將轉弱。而不明朗因素是特朗普的新政策，若這些政策真的可以令美國GDP增長率中長期與其他成熟經濟體的差距擴大，這可以令美匯進一步轉強。綜合來說，我們目前對美匯看法中性，需要更多時間了解特朗普的新政策及市場就此有何反應。」

倘分散投資至美以外 英澳國債可吼

基於上述分析，Seidner認為，若投資者希望從美元分散投資至其他貨幣，亦屬可取，當中，可以留意英國及澳洲國債，Seidner解釋說：「英國及澳洲國債孳息率現時與美國相若，但這兩個經濟體相對較受全球經濟影響，而且其按揭利率亦以浮動利率主導，而非像美國般由固定息率主導，因此利率變化可以更快傳導至經濟及消費者。我們預期英國及澳洲經濟增長放緩情况會比美國嚴重，因此當地央行料較聯儲局更積極減息，這對當地債市屬有利。」

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