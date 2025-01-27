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經濟

預測美今年減息兩三次 港銀行有空間跟降P

【明報專訊】美國聯儲局去年底預期今年減息幅度將降至兩次，渣打銀行香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志稱，因美通脹較具黏性，就業數據強勁，加上要觀察新政府關稅範圍等政策，料今年減息兩至三次，幅度0.5厘至0.75厘，最快要第二季才開始。本港銀行有空間和有需要跟隨下調港元最優惠利率（P），今年或降至2022年加息前水平。

港銀P料重返2022年加息前

本港多數企業貸款以港元拆息定價，曾繼志認為港元拆息亦會跟隨美息下調，今年1個月拆息維持在3.5厘至4厘水平，不過今年新股上市較去年強勁，屆時增加對港元需求或會抽高拆息。月初30年期美國國債孳息率一度升至5厘，他認為今年仍處減息周期，10年期或以上債息升見5厘已經見頂。

美國新任總統特朗普政策或致通脹升溫，曾繼志坦言「特朗普係無得估」，不過他認為特朗普是生意人，會希望互惠互利，雖然貿易緊張不會消失，但會尋求辦法談判，因此對地緣政治環境不會太悲觀。他有4年執政經驗，雖然言論仍會戲劇性，但政策意外會較上屆為少。另外，特朗普亦傾向較低的利率，對股市等有正面幫助。

今年外圍變數多，曾繼志形容市場將「非常有趣」，每日不同新聞，都對外匯、利率、債券等資產產生不同影響，市場波動大增加企業和金融機構管理風險需求，對他們資本市場業務是好事。例如今年頭兩周，人民幣波動相當大，管理外匯風險對客戶是重要課題，因此看好今年業務增長動力可以持續。

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