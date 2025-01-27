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經濟

渣打料內地長債價續升 對投資者吸引

【明報專訊】香港和內地監管機構剛在1月中公布擴大債券通措施，增加北向債券通持倉在港用於回購和結算抵押品的範圍，渣打銀行香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志表示，措施增加銀行持有在岸債券誘因。去年內地國債繼續息跌價升，曾繼志指即使計及人民幣貶值影響，以美元計算的中國國債回報仍跑贏美國、歐洲、日本等國債，預期今年內地長債繼續息跌價升，對投資者而言是no-brainer（不需多想）的交易，惟需要注意借貸槓桿。

貿易融資安排助離岸息穩定

愈來愈多人民幣業務在本港開放，不過截至去年11月，本港人民幣資金池僅有9918億元（人民幣，下同），令離岸人民幣利率較在岸波動。不過，曾繼志指出，波動多在隔夜等短期息率，因受資金操作等影響，事實上，離岸人民幣有足夠的流動性，他較關注是否有用家，例如用於貿易結算，令目前使用規模可以繼續增加。金管局下月將推出貿易融資流動資金安排，利率參考較低的在岸利率，有助貿易雙方願意以人民幣結算，當人民幣在貿易融資等用途增加，帶動資金池增長，將有助離岸利率趨向穩定。

長年期債息自去年初以來屢見新低，截至去年12月底，境外機構經北向債券通持有中國境內債券4.16萬億元，按年增加13.4%，較2023年內地加快疫後減息時當年5月低位更大增30.61%。

曾繼志預期，內地繼續減息刺激經濟，今年債息曲線整體向下，預期30年中國國債孳息率會由上周約1.9厘，至今年底跌至1.4厘至1.5厘區間，對投資者有吸引力。人行早前多次提示長端利率偏低，他認為主要是提示過度借貸風險，以防金融機構過度槓桿，一旦債價變動會很快地出現問題。

離岸人幣今年料7.2至7.4波動

兩地監管部門公布，2月10日起北向通債券持倉作為離岸人民幣回購業務的抵押品，曾繼志稱國債在回購業務槓桿可以很大，借貸與抵押品比率可以高達100%，不過相關利率以離岸利率計價，能否帶動交易量要視乎融資成本。他認為國債本身具有吸引力，新回購措施並非推動今年交易增長的主要動力。

對於如何部署爭取業務，曾繼志指出，已有產品、員工和客戶關係，「勤力些找客戶，唔係好難」。他指渣打在內地為最大的外資造市商，在境外外匯、債市也是最大造市商之一，在處理大量交易、提供較佳的報價有優勢，對業務表現有信心。渣打預期今年離岸人民幣會在7.2至7.4水平波動，曾繼志認為受內地經濟、減息，以及美國關稅、美息回落減慢等影響，即使觸及7.2也不會停留太久，走勢繼續偏軟見7.4的概率較大。

相關字詞﹕境內債券 曾繼志 北向債券通 中國國債 離岸人民幣 渣打 人民幣

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