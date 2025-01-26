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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：「立式吹風機」解放雙手成賣點

【明報專訊】很多人洗頭之後，都會使用電風筒。但對於現代人來說，手拿電風筒那幾分鐘，很多事情都不能做，其實也是有些浪費的。

深圳市騰翼實業有限公司近幾年就自創品牌品仕樂（Pinshile），以「解放雙手」、「解鎖乾髮新體驗」作為賣點，推出了一系列「免手持立式吹風機」，希望在競爭激烈的電風筒市場中突圍而出。

一體化座地式設計 配兩個出風口

品仕樂的立式吹風機特點是採用一體化座地式設計，並配有兩個出風口（有如兩個電風筒），將吹風面積增加一倍；還設有左右30度「搖頭」功能，令風力覆蓋更廣闊，並配備了無線遙控器。至於風速和風溫，分別有3級和5級選擇，並設有冷熱風循環模式和兒童模式。

這系列產品現已發展至第三代。騰翼實業稱，其電機轉速已經由第一代的每分鐘1.9萬轉，大幅上升至第三代的每分鐘12萬轉。出風口風速亦已經由第一代的每秒8米，大幅上升至第三代的每秒17米。至於運作時的噪音，亦由第一代的69分貝，降低至第三代的57分貝。負離子濃度方面，第三代產品更加是第一代的20倍云云。

資料顯示，品仕樂在2023年5月還曾經請李佳琦進行直播帶貨。此外，其網頁亦聲稱，已獲得內地一些髮型屋採用。至於第三代產品的售價，大約為899元人民幣，保用兩年。

明報記者 薛偉傑

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