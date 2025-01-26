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2025年1月26日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
大型科技股受壓 美股三大指數全跌 中美通話帶動中概股做好 金龍指數連升兩周
特朗普禁建CBDC 部分虛幣概念股急升
Meta今年續投資AI 最多650億美元
沙田第一城本月6宗成交 一半蝕讓
煤氣旗下怡斯萊 據報赴歐上市
9GAG創辦人陳展程溢價8％全購濠暻科技
華企DeepSeek用5%成本 看齊GPT-4o
DeepSeek創辦人：先進晶片禁運仍屬難題
張宗永：美國又一次退出《巴黎協定》
薛偉傑：「立式吹風機」解放雙手成賣點
馮其十：開啟入市大門 萬億資金馳援A股
張宗永：美國又一次退出《巴黎協定》
【明報專訊】特朗普入主白宮，椅還未坐暖，便下行政命令，宣布美國退出《巴黎協定》，此舉並非出人意表，卻有可能影響深遠。
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