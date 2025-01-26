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經濟
企業地球村

華企DeepSeek用5%成本 看齊GPT-4o

【明報專訊】杭州對冲基金兼AI公司幻方量化旗下公司DeepSeek（深度求索）上月發布全新AI模型DeepSeek-V3首個版本，引起全球科網界關注，賣點是其使用次級GPU（圖形處理器），表現卻足與全球一線AI語言模型媲美，包括OpenAI的ChatGPT-4o。外媒稱，矽谷形容DeepSeek為「來自東方的神秘力量」。另有經濟學者認為，美國禁制AI（人工智能）晶片流入中國，卻導致DeepSeek-V3誕生，質疑禁令無用。

明報記者 鄭智文

綜合報道：Axios、彭博、中國科技網、36氪、《21世紀經濟報道》、《紐約時報》

DeepSeek-V3於去年12月26日發布，一個月以來引起科網界討論，因其訓練成本較小，但在坊間比較中，DeepSeek-V3部分數據被評為可與GPT-4o或Claude 3.5看齊。DeepSeek亦在官網上稱，以DeepSeek-V3為基礎訓練出來的DeepSeek-R1，在後訓練階段大規模使用強化學習技術，在數學、程式碼、自然語言推理等效能與OpenAI o1正式版「比肩」。

就連幫特朗普籌組新政府班底的矽谷「大佬」Marc Andreessen上周也在X發帖，指DeepSeek R1是他所見其中一項最神奇及令人留下深刻印象的突破，屬開源設計（Open Source），是給世界的一份大禮。

DeepSeek-V3未用最先進晶片

外界為此熱議，另一原因是中國受制於美國的晶片管制，而DeepSeek-V3仍有驚人效能。DeepSeek-V3用來訓練AI的是Nvidia（英偉達）（美：NVDA）為中國特設的H800晶片，即H100產品減速版，其互連頻寬（Interconnection Bandwidth）約為每秒400GB，較H100慢逾一半，到2023年H800被美國禁制出口到中國。

DeepSeek主要用上2048張H800顯示卡組成GPU（圖形處理）叢集，不到兩個月就訓練出有6710億參數的DeepSeek-V3，而Meta（美：META）的Llama，用上1.6萬塊H100顯示卡，耗時54日，訓練參數為4050億。

外界估計Meta投資逾5億美元訓練Llama 3.1模型，DeepSeek宣稱只花了557萬美元完成訓練，成本更為OpenAI旗下GPT-4o的約5%。

「專家架構」運算量大減 性能更佳

科技博客硅星人發文分析，以DeepSeek的GPU配備，節點間通訊較慢，故DeepSeek靠提升效率取勝，當中涉及數項關鍵技術。例如DeepSeek-V3採用MoE（Mixture of Experts，專家混合）架構，按用戶提示內容交由不同「專家」網絡處理。由於每次只需啟動相關的專家網絡，運算量大幅減少，故同等運算量下，訓練模型及性能亦更佳。另DeepSeek-V3用上FP8混合精度，加快運算，減少佔用內部記憶體，但有業界人士指出，FP8可能會影響AI的精確度。

於DeepSeek-V3發布翌日，反對開源AI的OpenAI創辦人Sam Altman在X上發帖，稱當知道一些事情行得通時，相對容易複製，但當不知道是否行得通時，要做具風險及難度的新事物，則極為困難，當研究者做到時，自然獲得大量榮譽。帖中未有指名道姓，外界猜測是否暗指DeepSeek。

業界漸對規模定律存疑

過往科技界對於訓練大型語言模型，都相信規模定律（Scaling Law），即數據、參數、運算資源愈多，模型的能力和效果會愈好。據報OpenAI本來預期在2024年推出的GPT-5，每次為期半年的訓練中，運算成本高達約5億美元，未來訓練成本更有望攀升。不過，業界漸對這個定律有疑問。今次DeepSeek-V3出現，或令業界重新演繹這個定律。

DeepSeek一鳴驚人，還令外界注視美國晶片管制措施是否能打擊中國。拜登臨卸任美國總統時，設下晶片管制三級制，中國及俄羅斯等國屬第三級，被禁取得美國先進晶片，據報是為了阻止中國從黑市買到晶片。

學者質疑美能否阻晶片流入中國

佐治梅森大學經濟學教授Tyler Cowen在彭博專欄發文，表示現在全世界都知道，只需較少資金即可訓練出非常高質的AI系統，類似系統或被引入俄羅斯、伊朗、巴基斯坦等國，由DeepSeek在其他國家啟發的分支或令人擔憂。

Tyler Cowen強調，AI技術對國安至關重要，自己曾支持禁制中國買入晶片，現在卻認為這個做法想過頭。他指出，美國想收緊中國將先進晶片用在AI系統，最終卻令毋須倚賴最先進晶片的AI系統加速發展，令中國創造出DeepSeek。

他又質疑美國能否操控全球市場，阻止晶片流入中國。他形容美國國安的論述令人信服，但實際很難制定政策保障國安，現在應設法令行動切合理論。

[企業地球村]

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