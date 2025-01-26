Meta今年續投資AI 最多650億美元

年底料擁逾130萬個GPU

朱克伯格表示，今年將是AI決定性的一年，Meta計劃大幅擴大AI團隊，並擴大AI數據中心的佔地面積，正在建造一個超過2GW的數據中心，規模之大足以覆蓋紐約曼哈頓的相當大一部分，料到年底Meta將擁有超過130萬個圖像處理器（GPU），並有能力在未來數年繼續投資AI。

此外，外電引述消息人士稱，日本軟銀集團（Softbank）計劃接觸美國私募基金Apollo Global以及加拿大投資公司Brookfield，尋求對方向軟銀提供資金，以落實對美國Stargate AI項目的投資承諾。

美國總統特朗普日前公布投資總額將高達5000億美元的Stargate AI項目，當中軟銀伙拍OpenAI承諾在項目每個部分的持股量為40％，因此需要投入至少190億美元資金，惟遭特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克公開質疑軟銀可動用資金不足100億美元，未足夠支付相關支出。報道指Apollo與Brookfield的回應將對軟銀集資有舉足輕重的影響。