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經濟

Meta今年續投資AI 最多650億美元

【明報專訊】人工智能（AI）發展繼續成為市場焦點，Meta（美：META）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）預計，Meta今年將投資600億至650億美元用於AI相關的資本開支，較去年約380億至400億美元增加65％；遠高於分析員預期今年資本開支約513億美元的水平。受消息帶動，Meta上周五股價最多升2.4％，收市報647.49美元，升1.73％，是美股七雄當中表現最佳的股份。

年底料擁逾130萬個GPU

朱克伯格表示，今年將是AI決定性的一年，Meta計劃大幅擴大AI團隊，並擴大AI數據中心的佔地面積，正在建造一個超過2GW的數據中心，規模之大足以覆蓋紐約曼哈頓的相當大一部分，料到年底Meta將擁有超過130萬個圖像處理器（GPU），並有能力在未來數年繼續投資AI。

此外，外電引述消息人士稱，日本軟銀集團（Softbank）計劃接觸美國私募基金Apollo Global以及加拿大投資公司Brookfield，尋求對方向軟銀提供資金，以落實對美國Stargate AI項目的投資承諾。

美國總統特朗普日前公布投資總額將高達5000億美元的Stargate AI項目，當中軟銀伙拍OpenAI承諾在項目每個部分的持股量為40％，因此需要投入至少190億美元資金，惟遭特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克公開質疑軟銀可動用資金不足100億美元，未足夠支付相關支出。報道指Apollo與Brookfield的回應將對軟銀集資有舉足輕重的影響。

相關字詞﹕軟銀集團 朱克伯格 馬斯克 人工智能（AI） 人工智能

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