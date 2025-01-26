特朗普禁建CBDC 部分虛幣概念股急升

消息帶動一眾虛擬貨幣概念股上周五急升，挖礦股Riot Platforms（美：RIOT）升4.23％，報13.54美元；Cipher Mining（美：CIFR）及Hut 8（美：HUT）分別升6.7％及2.4％；Bit Digital（美：BTBT）收市升1.1％至3.69美元，Coinbase（美：COIN）微升0.67％。不過，亦有概念股受壓，最多比特幣的上市公司MicroStrategy（美：MSTR）收市跌5.2％；嘉楠科技（美：CAN）亦跌1.42％。

比特幣回軟 特朗普夫婦迷因幣挫

雖然股市相關股份有支持，不過虛擬貨幣價格未有衝高，比特幣價格上周曾見11萬美元高位後回軟，截至昨日下午6時報104,325美元，單日跌0.8％；以太幣報3282美元，跌3.6％。

特朗普官方迷因幣$TRUMP更跌23.3％至26.58美元；其太太梅拉尼婭（Melania Trump）官方迷因幣$MELANIA亦跌13.7％至2.35美元。