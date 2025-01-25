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2025年1月25日星期六
睇樓手冊
一手現樓貨尾2.7萬伙新高 按季升三成 私宅潛在供應5季低 業界料發展商續減價去貨
官方樓指去年跌7% 連跌三年累跌27%
美田路住宅地收6標書 長實新地等參戰
財團東涌西站鄰地申建1783伙住宅
恒基二部旗下七盤 推新春利市最高達2.8萬
特朗普稱寧不加華關稅 港股重越二萬 小米破頂匯控逼80元 北水連續25日流入斷纜
特朗普向聯儲施壓減息 債息下滑
美匯指數跌穿108 人幣升逾300點子
A股上季彈 中壽料去年賺千億升逾倍
中銀21億購中銀國際私行 4.5億售寶生證券
匯豐據指恢復轉按回贈 業界：優惠少於同業
恒隆地產基本純利跌25% 削派息33% 陳文博冀不再減股息 CEO：應捱得過不景氣
小米召回3萬輛SU7車 涉安全隱患
新世界：K11 Art Mall獲洽購 未訂協議
積金評級：本月MPF料人均賺2200元
彭博：長建研售英Eversholt Rail
證監會：IPO數碼化諮詢獲全面支持
日央行加息至0.5厘 16年最高 核心通脹3%見16月高 料續上調利率
特朗普簽虛幣行政命令 設小組評估建庫存
Burberry銷售跌4% 仍勝預期
鄭志剛再獲委財富傳承學院主席
WeChat Pay HK擴覆蓋至內地小攤檔
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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一手現樓貨尾2.7萬伙新高 按季升三成 私宅潛在供應5季低 業界料發展商續減價去貨
官方樓指去年跌7% 連跌三年累跌27%
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