特朗普簽虛幣行政命令 設小組評估建庫存

美製造業擴張 標指早段創新高

為支持加密貨幣行業負責任地發展，該行政命令鼓勵受監管的「美元支持穩定幣」（dollar-backed stablecoins）發展。穩定幣是與法幣（通常是美元）掛鈎的代幣，通常用於不同加密貨幣交易時存放資金。它們的價值通常由現金和債券儲備支撐，部分穩定幣愈來愈多地用於支付，例如跨境貿易。

值得注意的是，該行政命令還下令保護加密公司的銀行服務，將美聯儲和聯邦存款保險公司（FDIC）排除在工作組以外。兩者被指試圖拒絕加密貨幣公司提供銀行服務，削弱業界的經營。業界對美聯儲毋須負責穩定幣政策制定感到驚訝，並認為可能由候任財長貝森特（Scott Bessent）主導相關政策。

Bitwise資產管理公司投資總監Matt Hougan表示，市場將意識到這項行政命令是「巨大的、歷史性勝利」，特朗普的行動「將加密貨幣確立為全國優先事項，並為新監管及加密貨幣庫存訂定積極的時間表」。

不過該行政命令同時尋求禁止央行數碼貨幣（CBDC），認為其對金融體系、用戶私隱及美國主權構成風險。央行數碼貨幣是由央行發行的數碼化貨幣，與不受中央機構控制的加密貨幣有本質上差異。CBDC只是一種儲存價值的方式，無法從中投資獲利，有別於加密貨幣。

（綜合報道）

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