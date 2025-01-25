小米召回3萬輛SU7車 涉安全隱患

【明報專訊】國家市場監管總局披露，小米集團（1810）需召回約3.09萬輛SU7電動汽車，雖然比Tesla（特斯拉）同日需召回電動汽車120.68萬輛為少，但以小米去年交付量超過13.5萬輛SU7計算，召回汽車數目佔整體約22.9%，連同其他大車廠包括比亞迪（1211）、上汽大眾汽車和廣汽本田汽車等，估計召回車輛超過353萬輛，比去年12月召回的86.76萬輛大增逾3倍。
Tesla召回逾120萬輛
小米召回由去年2月6日至11月26日生產的部分SU7標準版電動汽車，部分車輛因軟件策略問題，可能導致授時同步異常，影響智能泊車輔助功能對靜態障礙物的探測，增加汽車受損或碰撞風險，存在安全隱患。小米指出，將通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回的車輛免費升級軟件，進一步提升智能泊車輔助功能可靠性。雖然升級不需更換任何零件，但仍按召回程序管理和備案。
至於特斯拉召回生產日期在2023年7月16日至去年12月14日期間進口電動汽車，共約33.5萬輛，以及召回生產日期在2022年1月3日至2023年9月23日期間國產電動汽車87.1萬輛。召回車輛因上電時的反向電流可能損壞行車電腦主板電源組件，導致後視攝像頭功能異常，以及電子助力轉向系統軟件問題，可能觸發轉向助力受限等。