小米召回3萬輛SU7車 涉安全隱患

Tesla召回逾120萬輛

小米召回由去年2月6日至11月26日生產的部分SU7標準版電動汽車，部分車輛因軟件策略問題，可能導致授時同步異常，影響智能泊車輔助功能對靜態障礙物的探測，增加汽車受損或碰撞風險，存在安全隱患。小米指出，將通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回的車輛免費升級軟件，進一步提升智能泊車輔助功能可靠性。雖然升級不需更換任何零件，但仍按召回程序管理和備案。

至於特斯拉召回生產日期在2023年7月16日至去年12月14日期間進口電動汽車，共約33.5萬輛，以及召回生產日期在2022年1月3日至2023年9月23日期間國產電動汽車87.1萬輛。召回車輛因上電時的反向電流可能損壞行車電腦主板電源組件，導致後視攝像頭功能異常，以及電子助力轉向系統軟件問題，可能觸發轉向助力受限等。