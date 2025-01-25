恒隆地產基本純利跌25% 削派息33% 陳文博冀不再減股息 CEO：應捱得過不景氣

明報記者 方楚茵

是次末期息減幅與中期息一致，陳文博直言希望減股息的措施「cut完唔使再cut」，以及是「一次或者一年過」，未來不用再減。他相信市場早已預期公司續削2024年末期息，今年派息多寡仍需待中期或末期才能確定。

完成購渣甸山項目 投資十多億

問及近期新世界發展（0017）財務困境觸發市場憂慮，行政總裁盧韋柏回應指出，當市場有壞消息出現時，會留意公司槓桿比率、派息、業務可持續性等，「今日嚟講，我哋管理層係覺得安心嘅」，「若唔係我哋有勇氣去做adjustment（調整），可能今日都會有啲驚」，「我覺得應該捱得過或者市場好唔certain（不確定）時候，我哋應該做得到同做得好」。

近年未有成功投得官地的恒隆，昨罕有披露自2022年開始收購渣甸山衛信道8至12號項目，並於今年1月完成最後收購，投資額約十多億元，可建約5間屋。問到未來會否再添項目，盧韋柏指「冇話一定唔出擊，但出得擊就一定要平」，並要「計到數」。首席財務總監趙家駒則指出，集團仍然覺得香港豪宅市場相對大眾住宅市場更有可為。

一簽多行後商場人流銷售升

去年恒隆香港零售物業組合收入及租戶銷售額按年分別跌10%及4%。盧韋柏指出，旗下香港租戶的銷售額已相對跑贏全港整體市場跌幅的7.1%（首11個月數據），認為正反映其組合的防守性。加上自一簽多行恢復後，旗下商場人流及銷售額均上升，12月起旅客明顯增加。集團壓力點在於社區購物商場組合深受港人外遊或北上消費影響，但去年收入亦只按年跌5%，跑贏大市，亦希望2025年不會更差。

恒隆內地商場組合整體租賃收入和租戶銷售額按人民幣計值分別下跌3%和14%；盧韋柏指內地情况自去年第四季改善，1月數據升幅亦明顯。但因今年1月份包含農曆新年，故不敢太早沾沾自喜，仍待觀察內地消費信心及數據會否回落等問題，但希望2025年能回復「微增長」。

恒隆集團方面，2024年度基本純利下跌21%至23.27億元，主要是租賃營業溢利減少及財務費用增加所致。每股基本盈利相應下跌至1.71元。末期息維持派每股0.65元，計及中期派0.21元，全年派息0.86元不變。