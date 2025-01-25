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經濟

中銀21億購中銀國際私行 4.5億售寶生證券

【明報專訊】中銀香港（2388）與母公司中國銀行（3988）進行業務重組，透過深圳產權交易所掛牌方式，斥19.14億元人民幣（約20.97億港元）向同為中行旗下的中銀國際亞洲收購中銀國際私行全部股本，又同時以4.1億元人民幣（約4.49億港元）出售寶生證券全部股本予中銀國際亞洲。

助鞏固私銀市場地位

中銀香港指出，中銀國際私行是一家根據香港《銀行業條例》認可的有限制牌照銀行，主要在香港提供銀行、融資及其他相關的服務，已發行股本10億元，於去年6月底資產淨值17.98億元，而2023年純利505.2萬元，按年跌約44.8%。集團稱收購將進一步鞏固在私人銀行市場的地位，加快提升在香港私人銀行業務的財富管理服務、產品創新、市場推廣能力及競爭優勢，並促進其私人銀行業務發展。

有消息人士指出，早於去年初兩家公司已就私行業務重組成立專責小組，主要研究透過交易以協調系內公司業務競爭、優化資源。而中銀國際出售私行業務後，公司內部架構亦進行重組。

去年初已成立專責小組

至於成立32年的寶生證券是《證券及期貨條例》下的持牌法團， 可從事第1類（證券交易）和第4類（就證券提供意見）受規管活動，主要業務是代表客戶在聯交所進行證券交易，2023年純利約855萬元，按年跌67.9%。中銀指出，出售寶生證券有助精簡企業架構，進一步聚焦核心業務及提升業務競爭力，並在新的股權架構下釋放寶生證券的潛力。

相關字詞﹕寶生證券 中銀國際私行 中國銀行 中銀香港

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