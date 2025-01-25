明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

A股上季彈 中壽料去年賺千億升逾倍

【明報專訊】A股去年第四季反彈，帶動內險總投資收益上升，多間內地保險公司近期發布盈喜。中國人壽（2628）公布據初步測算，在國際財務報告準則下，預計去年純利約為1023.68億元（人民幣，下同）至1126.05億元，按年上升122%至144%。中壽表示盈喜原因為去年股票市場低位震盪後快速反彈，帶動公司總投資收益按年大幅提升。

人保財險齊發盈喜

中國人保（1339）昨日亦發出盈喜，預計純利為398.53億元至444.07億元，按年增長75%到95%，預期扣除非經常性損益的淨利潤為398.16億元至443.66億元，按年增長亦為75%到95%。

公司表示，去年持續優化業務結構、深入推進降本增效，以及積極把握資本市場機會，總投資收益按年大幅增加，淨利潤較去年實現顯著增長。

人保子公司中國財險（2328）則公布，根據初步測算，預計去年淨利潤按年增加約20%到40%，若按2023年淨利潤245.66億元計算，預計去年純利為294.8億元至343.9億元。財險亦指盈喜主要原因為業務規模穩步增長、資產配置進一步優化，以及受資本市場回暖影響，總投資收益按年增幅較大。

由於去年底A股上升和2023年基數較低，市場普遍預期受總投資收益影響的純利將有不錯的按年升幅。早前新華保險（1336）、中國太保（2601）已公布盈喜，新華去年純利按年升175%至195%，至239.584億元至257億元；中國太保純利為422億元至463億元，按年升55%至70%。

相關字詞﹕中國財險 中國人保 中國人壽 內險 A股

上 / 下一篇新聞