A股上季彈 中壽料去年賺千億升逾倍

人保財險齊發盈喜

中國人保（1339）昨日亦發出盈喜，預計純利為398.53億元至444.07億元，按年增長75%到95%，預期扣除非經常性損益的淨利潤為398.16億元至443.66億元，按年增長亦為75%到95%。

公司表示，去年持續優化業務結構、深入推進降本增效，以及積極把握資本市場機會，總投資收益按年大幅增加，淨利潤較去年實現顯著增長。

人保子公司中國財險（2328）則公布，根據初步測算，預計去年淨利潤按年增加約20%到40%，若按2023年淨利潤245.66億元計算，預計去年純利為294.8億元至343.9億元。財險亦指盈喜主要原因為業務規模穩步增長、資產配置進一步優化，以及受資本市場回暖影響，總投資收益按年增幅較大。

由於去年底A股上升和2023年基數較低，市場普遍預期受總投資收益影響的純利將有不錯的按年升幅。早前新華保險（1336）、中國太保（2601）已公布盈喜，新華去年純利按年升175%至195%，至239.584億元至257億元；中國太保純利為422億元至463億元，按年升55%至70%。