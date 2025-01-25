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經濟

特朗普向聯儲施壓減息 債息下滑

【明報專訊】美國聯儲局將於本港時間下周四凌晨公布議息結果，亦為新總統特朗普上任後首次議息。特朗普提出增加關稅、削減企業稅、驅逐非法移民等政策，市場料將增加通脹壓力不利減息。不過特朗普周四在世界經濟論壇上發言，表明會施壓沙特阿拉伯下調油價，並在油價下跌後要求聯儲局立即減息，全球央行亦會跟隨美息下調。消息帶動美債孳息率下跌，10年期美債息一度跌至4.615厘，美匯指數低見107.3的一個月低位。

上半年減息機會近七成

特朗普其後回應記者，表示能源價格下跌可拖低通脹，到時自動帶動利率下降。他聲稱自己對利率的認識比聯儲局好，「明顯比主要作決定的人（鮑威爾）更好」。他會在適當時間與鮑威爾會面，若雙方意見不同會讓鮑威爾知道，相信聯儲局官員會聽從。特朗普在首個任期亦向鮑威爾施壓減息，聯儲局最終在2019年7月起減息3次，共0.75厘。市場普遍預期下周聯儲局不會減息，但對未來減息預期略增加，普遍預期上半年再減息。截至晚上9時，芝商所工具FedWatch顯示，期貨市場預期直至6月減息機會率近七成，較周三增約3個百分點。10年期及2年期美債息分別跌至4.646厘及4.281厘。

DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann維持最早在3月小幅減息，6月或再減息一次的預期，及後因為通脹仍具韌性而轉趨觀望。雖然聯儲局官員已了解新政府部分施政方向，但關稅和財政政策仍未明確，另外過去兩年通脹降溫和美國經濟增長，主要得益於大量勞工流入，但未來勞工流入勢將減緩，需要考慮經濟放緩引導通脹放緩，能否抵消勞動力短缺推動通脹上升壓力，令經濟前景難以預測。關稅方面，Scherrmann預期關稅初期會作為經貿外交工具，達成貿易協議後為政府帶來更多收入，屆時或逐步減少並分階段推行，令市場預期通脹影響較為溫和。他認為關稅若短期溫和地上升，通脹影響或1年後消失，但若大規模加徵關稅將刺激消費者對美國貨品需求，引發工資物價飈升，聯儲局必須對此作出回應。

相關字詞﹕美債 鮑威爾 減息 聯儲局 特朗普

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