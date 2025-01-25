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經濟
香港地產

恒基二部旗下七盤 推新春利市最高達2.8萬

【明報專訊】農曆新年將至，發展商陸續推出置業優惠。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，部門旗下7個新盤，包括大角嘴利奧坊．首隅、利奧坊．壹隅、利奧坊．曦岸、利奧坊．凱岸、港島西半山堅道CAINE HILL、西半山羅便臣道The Richmond及天后維峯．浚匯推出新春優惠，買家購買指定一手住宅單位，即可獲贈「新春大利市」優惠，金額由8000元至28,000元不等，優惠期由1月27日至2月28日不等。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY系列及HENLEY PARK至今累售1033伙，套現約111億元；由即日至2月15日，經美聯物業購買以上兩盤的一手單位，首5名買家可獲贈購物禮券，每個價值約2萬元。

信置（0083）西貢133 PORTOFINO，自去年8月後、即相隔逾4個月再錄一手成交。據成交紀錄冊顯示，2座1樓A室連1個車位，實用1076方呎、3房雙套連工作間間隔，成交價1480萬元，實呎約1.38萬元。另恒地（0012）粉嶺高爾夫‧御苑A8獨立洋房，據成交紀錄冊顯示，原於2021年6月25日透過招標以8000萬元售出，實用3063方呎，5房間隔，設私人泳池及獨立電梯，連1434方呎花園，地庫有兩個停車位及639方呎天台，呎價26,118元，買家採長達988天成交期的付款計劃，惟交易剛過去的周四終止，料遭發展商沒收15%訂金涉約1200萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕HENLEY PARK THE HENLEY 高爾夫‧御苑 133 PORTOFINO 維峯．浚匯 THE RICHMOND CAINE HILL 利奧坊．首隅

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