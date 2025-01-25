恒基二部旗下七盤 推新春利市最高達2.8萬

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY系列及HENLEY PARK至今累售1033伙，套現約111億元；由即日至2月15日，經美聯物業購買以上兩盤的一手單位，首5名買家可獲贈購物禮券，每個價值約2萬元。

信置（0083）西貢133 PORTOFINO，自去年8月後、即相隔逾4個月再錄一手成交。據成交紀錄冊顯示，2座1樓A室連1個車位，實用1076方呎、3房雙套連工作間間隔，成交價1480萬元，實呎約1.38萬元。另恒地（0012）粉嶺高爾夫‧御苑A8獨立洋房，據成交紀錄冊顯示，原於2021年6月25日透過招標以8000萬元售出，實用3063方呎，5房間隔，設私人泳池及獨立電梯，連1434方呎花園，地庫有兩個停車位及639方呎天台，呎價26,118元，買家採長達988天成交期的付款計劃，惟交易剛過去的周四終止，料遭發展商沒收15%訂金涉約1200萬元。

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