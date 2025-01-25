財團東涌西站鄰地申建1783伙住宅

據城規會文件顯示，上述申請地點位於東涌丈量約份第1約103號等多個地段，位於滿東邨西邊（見圖），近松滿路，提出申請的是CORAL CHING LIMITED，董事包括林嫣及雷耀輝，有傳為新地或相關人士。據悉，此公司在東涌一帶持有逾百幅農地。

地積比申增至2.32倍

上述地盤面積約36.4萬方呎，現為住宅（丙類）用地，申請人擬將土地改劃住宅（乙類）用地，地積比率由原先1倍提升至2.32倍，計劃興建9幢6層至22層的住宅大廈，當中基座為1至3層高的會所、商場平台，共提供1783伙、平均面積428方呎的住宅單位。另項目將設約4.5萬方呎的零售設施、以及3.2萬方呎的會所，總樓面約84.3萬方呎。

事實上，東涌將是未來的住宅供應重鎮，政府及港鐵（0066）先後推出東涌新發展區的住宅土地，如港鐵去年底，拆細重推東涌東站1期發展項目，終由擁有東涌住宅發展經驗的南豐奪得項目發展權，將建兩幢共600伙，可建住宅樓面約32.39萬方呎。另政府本月初推出東涌第106B區住宅土地招標，將於下月14日截標，項目最高可建樓面40.12萬方呎，可建745伙，總樓面約有40.12萬方呎。地皮估值約4.8億至10.02億元，預計每方呎樓面地價約1200至2500元。

[香港地產]