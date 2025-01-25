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經濟
香港地產

美田路住宅地收6標書 長實新地等參戰

【明報專訊】今年首幅推售的住宅地、位於沙田大圍美田路的住宅官地，昨日截標共收到6份標書，以本地財團為主，包括在同區有住宅項目發展、以獨資入標的長實（1113）、新地（0016），另信置（0083）、建灝及中海外（0688）亦有入標，反觀去年10月中標沙田小瀝源地皮的華懋，則未有「參戰」。有測量師表示，標書數目屬市場預期之內，認為現時整體市場信心回升，增加發展商投地信心，惟預期短期內出價仍傾向審慎。

已有一段時間未有參與投地的建灝集團，昨日入標競投的建灝地產行政總監林綺華表示，美田路地皮發展規模不大，雖然地皮距離港鐵大圍站稍遠，但區內發展頗為成熟，故獨資入標。被問及差估署最新數據顯示，去年全年樓價指數下跌，她又回應指出，若中標上述項目，項目需數年後才落成，期望屆時樓市會有所改善。

中原測量師行執行董事張競達表示，昨日截標的美田路住宅地，鄰近美松苑及美城苑，周邊發展成熟，加上區內少有新供應，即使位置較遠離港鐵大圍站，但規模及投資額適中，具一定吸引力，地政總署共接獲6份標書，屬市場預期之內，預料未來將發展為中小型單位。

估值逾5億 呎價低見2700元

值得留意的是，大圍區內未來亦有新發展項目，部分較成熟的要數到由永泰（0369）及萬科合作發展的顯和里項目，2022年9月7.8638億元投得，每方呎樓面地價8802元。項目正待批預售，涉240伙，預計2026年9月落成。資料顯示，昨日截標的美田路地皮，地盤面積約38,750方呎，地皮呈長條形，指定作私人住宅用途，最高可建樓面19.37萬方呎。綜合市場人士估計，市場初步估值約5.2億元至約8億元，即預計每方呎樓面地價約2700至4130元（見表）。

[香港地產]

相關字詞﹕中海外 建灝 信置 新地 長實 美田路地皮

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