沙特擬4年內對美投資貿易增4.7萬億

王儲：美新政府可帶來經濟繁榮

穆罕默德向特朗普表示，新政府有能力帶來「前所未有的經濟繁榮」，沙特希望參與其中。沙特是特朗普2017年作為總統首次出訪的國家，反映他對與王儲關係的重視。在特朗普首個任期，美國與沙特達成了軍售等重大協議。特朗普卸任後，沙特曾向其女婿庫什納（Jared Kushner）創立的一家公司投資20億美元。

特朗普本周早前被問及首次外訪計劃時表示，首次出國外訪通常前往英國，但其上一任期的首次外訪目的地是沙特，因為他們同意購買價值4500億美元的美國產品，「要是沙特今次又購買4500億至5000億美元的美國產品，我大概也會前往當地」。

特朗普集團將投資沙特多個項目

特朗普集團此前宣布將投資沙特多個項目，包括與沙特地產巨頭Dar Al Arkan的國際子公司Dar Global合作，在吉達（Jeddah）建造特朗普大樓。

（綜合報道）

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