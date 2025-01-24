明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

SK海力士營業利潤 有望首超越三星

【明報專訊】受AI需求推動，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）合作伙伴SK海力士（韓：000660），由於對AI加速器至關重要的高頻寬記憶體（HBM）晶片銷售強勁，推動SK海力士在10至12月季度的營業利潤按年增長20倍至8.1萬億韓圜（約438億港元）創歷史新高，並超越競爭對手三星電子預計的6.5萬億韓圜（約352億港元）營業利潤。若三星數據與估計相若，SK海力士的營業利潤將首次超越三星。分析認為，這主要由於SK海力士在HBM高端晶片領域處於領先地位。

AI帶挈 HBM高端晶片銷售勁

SK海力士第四季的HBM為動態隨機存取記憶體（DRAM）貢獻逾四成收入。季度整體收入按年增長75%至19.8萬億韓圜（約1073億港元）。去年全年收入倍增至66.19萬億韓圜（約3588億港元）創新高。

市場憂需求放緩 股價跌2.7%

SK海力士去年開始量產先進的12層HBM3E晶片，並在拉斯維加斯消費電子展首度展示16層的HBM3E樣本。不過SK海力士預計，今年的HBM相關資本支出增長僅略高於2024年，令市場憂慮高端晶片需求放緩。加上面對中國同業的競爭，以致用於手機及電腦的普通記憶體晶片銷量可能加快下滑，SK海力士股價昨跌2.7%。

憂貿易保護抬頭添不確定

SK海力士表示，隨着貿易保護主義抬頭、地緣政治風險加劇，以及個人電腦及智能手機企業調整庫存，今年記憶體晶片市場存在不確定。雖然高端晶片需求增長，以致其供應仍然緊張，但傳統晶片的需求下滑，預期第一季DRAM和NAND記憶體晶片的出貨量，將較第四季下降10%至20%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕SK海力士

上 / 下一篇新聞

中證監：公募基金3年A股市值年增10% 險企新增保費三成投資A股 每年規模數千億
中證監：公募基金3年A股市值年增10% 險企新增保費三成投資A股 每年規模數千億
摩通：或帶動3.7萬億 流入A股
摩通：或帶動3.7萬億 流入A股
恒指走高後倒跌78點
恒指走高後倒跌78點
TVB料去年下半年實現淨利潤
TVB料去年下半年實現淨利潤
上月人幣國際支付比例降至3.75% 全球第4
上月人幣國際支付比例降至3.75% 全球第4
證監准海外個股槓桿反向產品發行
證監准海外個股槓桿反向產品發行
新世界：半年完成178億貸款再融資 官網發布柏蔚森皇都兩盤套現逾39億
新世界：半年完成178億貸款再融資 官網發布柏蔚森皇都兩盤套現逾39億
大華據報洽售世茂百億貸款
大華據報洽售世茂百億貸款
調查：綜合營商指數跌 中小企信心趨保守
調查：綜合營商指數跌 中小企信心趨保守
IMF：肯定香港國際金融中心地位
IMF：肯定香港國際金融中心地位
騰訊調整遊戲業務架構 改集中長期營運
騰訊調整遊戲業務架構 改集中長期營運
OneDegree母企獲迪拜保險增資 擴中東業務
OneDegree母企獲迪拜保險增資 擴中東業務
住友：加墨關稅 美如「勒自己脖子」 汽車電路龍頭稱生產線或遷東南亞
住友：加墨關稅 美如「勒自己脖子」 汽車電路龍頭稱生產線或遷東南亞
沙特擬4年內對美投資貿易增4.7萬億
沙特擬4年內對美投資貿易增4.7萬億
張兆聰：極米轉戰車用產品 股價對辦可留意
張兆聰：極米轉戰車用產品 股價對辦可留意
港元定存部分銀行高息吸新資金
港元定存部分銀行高息吸新資金
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：大型科企發業績 美股或波動
植耀輝：大型科企發業績 美股或波動
葉創成：安東油服新增訂單勁升 迎乙巳蛇年
葉創成：安東油服新增訂單勁升 迎乙巳蛇年
技術取勝：東岳集團7.6元不宜失
技術取勝：東岳集團7.6元不宜失
盧駿匡：內地刺激消費 順豐同城有望受惠
盧駿匡：內地刺激消費 順豐同城有望受惠
國泰員工將獲派至少4星期花紅
國泰員工將獲派至少4星期花紅
美的老總發《簡化工作要求》爆紅 禁「形式主義」加班
美的老總發《簡化工作要求》爆紅 禁「形式主義」加班
劉思明：長假將至 數據基建芯片AI概念炒風收斂
劉思明：長假將至 數據基建芯片AI概念炒風收斂
周顯：淺談大生系
周顯：淺談大生系
譚新強：特朗普2.0：美應對百年未有大變局方法
譚新強：特朗普2.0：美應對百年未有大變局方法
湯文亮：做生意最怕政府干預
湯文亮：做生意最怕政府干預
英就業市場倘沒惡化 料今年樓價溫和升
英就業市場倘沒惡化 料今年樓價溫和升
朗天峰上樓書涉594伙 擬新春後推 Belgravia Place第2期提速下月登場 提供248伙
朗天峰上樓書涉594伙 擬新春後推 Belgravia Place第2期提速下月登場 提供248伙
天璽4房1.52億沽 實呎8.9萬4個月升11%
天璽4房1.52億沽 實呎8.9萬4個月升11%
地建會梁志堅：有會員倡北都片區地價可分期付
地建會梁志堅：有會員倡北都片區地價可分期付
君臨3房4000萬沽 不足一個月賣貴8%
君臨3房4000萬沽 不足一個月賣貴8%
去年45名地產代理「釘牌」 按年升四成
去年45名地產代理「釘牌」 按年升四成
內地恢復一簽多行 V Walk及V city生意按季升18%
內地恢復一簽多行 V Walk及V city生意按季升18%