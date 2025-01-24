SK海力士營業利潤 有望首超越三星

AI帶挈 HBM高端晶片銷售勁

SK海力士第四季的HBM為動態隨機存取記憶體（DRAM）貢獻逾四成收入。季度整體收入按年增長75%至19.8萬億韓圜（約1073億港元）。去年全年收入倍增至66.19萬億韓圜（約3588億港元）創新高。

市場憂需求放緩 股價跌2.7%

SK海力士去年開始量產先進的12層HBM3E晶片，並在拉斯維加斯消費電子展首度展示16層的HBM3E樣本。不過SK海力士預計，今年的HBM相關資本支出增長僅略高於2024年，令市場憂慮高端晶片需求放緩。加上面對中國同業的競爭，以致用於手機及電腦的普通記憶體晶片銷量可能加快下滑，SK海力士股價昨跌2.7%。

憂貿易保護抬頭添不確定

SK海力士表示，隨着貿易保護主義抬頭、地緣政治風險加劇，以及個人電腦及智能手機企業調整庫存，今年記憶體晶片市場存在不確定。雖然高端晶片需求增長，以致其供應仍然緊張，但傳統晶片的需求下滑，預期第一季DRAM和NAND記憶體晶片的出貨量，將較第四季下降10%至20%。

（綜合報道）

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