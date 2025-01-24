住友：加墨關稅 美如「勒自己脖子」 汽車電路龍頭稱生產線或遷東南亞

為福士（Volkswagen）（德：VOW）、豐田（日：7203；美：TM）及佳士拿母企Stellantis（美：STLA）等提供汽車電路的住友電氣工業社長井上治指出，許多公司在墨西哥設廠，然後將產品出口美國，倘這條供應鏈斷裂，將產生巨大影響。市場憂慮特朗普加徵關稅將影響全球經濟，現貨金昨曾漲至每盎司2756美元，接近去年10月底的高位。不過特朗普周五凌晨為達沃斯世界經濟論壇發表講話前，金價回落。

美股三大指數早段窄幅上落，標普500指數接近周三所創的6100點歷史高位，Nvidia（美：NVDA）及亞馬遜（美：AMZN）等科技股輕微回落。

美國航空（美：AAL）預計第一季虧損將超出預期，股價早段挫近9%。德國運動用品商Puma（德：PUM）全年盈利遜於預期，並宣布削減開支，股價午夜前挫逾兩成，是20年多來最大盤中跌幅。

美國航空Puma股價齊急挫

住友電氣工業是連接線組（wire harness）的主要生產商，全球四分之一汽車採用其連接線組。由於勞動力成本較低，且靠近美國，墨西哥成了住友及其他線組製造商的生產中心，但潛在的關稅有可能令墨西哥相關產業轉移東南亞。

除連接線組以外，墨西哥還生產安全氣囊及電動車引擎等勞動密集型零件，是全球第四大汽車零件出口國，相關出口額達1260億美元，佔美國此類產品進口額的42%。井上治表示，鑑於美國的最低工資較高，且難以留住工人，勞動密集的連接線組不大可能轉移至美國生產。

他表示，若墨西哥下月起被加徵關稅，業界可能會將更多生產轉移至越南及菲律賓等東南亞國家，因為美國對這些國家的進口貨品僅徵收5%關稅。這意味即使付了關稅，越南和菲律賓的生產仍較墨西哥便宜。不過井上治指出，若美國對墨西哥徵收25%關稅，然後對東南亞徵收10%或20%關稅，屆時「我們需審視生產成本」。

墨國恐失去對越南等競爭力

墨西哥貿易專家指出，與亞洲相比，出口關稅更高，是最惡劣的後果，這意味墨西哥將失去對越南等國家的競爭力。此前受美國加徵關稅影響，生產商紛紛將中國生產線轉移東南亞。不過由於馬來西亞、新加坡及泰國都是以中國為重心的地區供應鏈主要參與者，而菲律賓和越南在組裝方面發揮重要作用，令它們可能成為美國加徵關稅的重要目標。部分市場人士憂慮，倘貿易戰升級，特朗普政府有可能根據企業的國籍，而不是企業的生產地來加徵關稅。

（綜合報道）

[國際金融]