地建會梁志堅：有會員倡北都片區地價可分期付

【明報專訊】政府現正就北部都會區內的3個「片區開發」招收意向，發展局長甯漢豪昨午約二時與地建會會面，會後會德豐地產主席兼地產建設商會執委會主席梁志堅回覆本報查詢時指出，會議吸引約16、17間發展商代表、約30多人出席，席間有會員就項目付款安排、包括會否安排分期付款詢問，政府稱歡迎提出相關意見，未有否決。
昨日甯漢豪於金鐘政府總部與地建會會面，除梁志堅外，出席者還包括地建會會長簡基富、新地（0016）副董事總經理黃植榮、恒地（0012）執行董事黃浩明、信置（0083）執行董事田兆源及集團聯席董事楊文等，整個會面過程歷時約1個半小時。
梁志堅續稱，發展商過往由購地到建屋，都是靠向銀行借錢，慣常還款期大約5年時間，但片區發展規劃大，並需要負責平整地盤及建設等，這些過往一般都由政府處理完成後再推出地皮，故認為五至六年時間項目未必能完成發展。
發展局：樂見地建會積極表達意見
梁志堅又表示，整個北部都會區面積大，而3個片區只屬其中部分，片區與片區外的道路如何連接、片區內發展商需如何興建道路，需包括甚麼設施，都是會員關心的問題，政府則回應指招標時會清楚列明。對於會員是否有興趣參與，梁表示，會員一定有興趣，但最終要視乎實際做法。
發展局昨晚在facebook指出，會上發展局長甯漢豪稱樂見地建會對於「片區開發」模式積極表達意見，特別是如何因應「片區」規模較大、發展期較長、同時要求發展商興建基礎設施等特質，在付款安排、項目完工時間等為發展商提供彈性，並鼓勵該會會員遞交意向書，就這些課題及其他環節給予具體意見，該局目標於2025年下半年起至2026年期間陸續進行招標。
有業界籲推稅收減免鼓勵發展商
另香港房地產協會及全國工商房地產商會香港及國際分會，昨於另一場合就北都發展向政府提交建議書，就「片區開發」而論，研究團隊認為，政府應賦予更大的發展自由度及空間，制定靈活的政策框架，亦建議政府可借鑑市區重建局及港鐵的成功經驗，研究更靈活的地價支付模式，例如分期付款、按利潤分成或非原址換地等，並建議通過稅收減免等優惠政策，並協調國家政策性銀行提供低息貸款等激勵措施，加快實現開發目標。