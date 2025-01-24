地建會梁志堅：有會員倡北都片區地價可分期付

昨日甯漢豪於金鐘政府總部與地建會會面，除梁志堅外，出席者還包括地建會會長簡基富、新地（0016）副董事總經理黃植榮、恒地（0012）執行董事黃浩明、信置（0083）執行董事田兆源及集團聯席董事楊文等，整個會面過程歷時約1個半小時。

梁志堅續稱，發展商過往由購地到建屋，都是靠向銀行借錢，慣常還款期大約5年時間，但片區發展規劃大，並需要負責平整地盤及建設等，這些過往一般都由政府處理完成後再推出地皮，故認為五至六年時間項目未必能完成發展。

發展局：樂見地建會積極表達意見

梁志堅又表示，整個北部都會區面積大，而3個片區只屬其中部分，片區與片區外的道路如何連接、片區內發展商需如何興建道路，需包括甚麼設施，都是會員關心的問題，政府則回應指招標時會清楚列明。對於會員是否有興趣參與，梁表示，會員一定有興趣，但最終要視乎實際做法。

發展局昨晚在facebook指出，會上發展局長甯漢豪稱樂見地建會對於「片區開發」模式積極表達意見，特別是如何因應「片區」規模較大、發展期較長、同時要求發展商興建基礎設施等特質，在付款安排、項目完工時間等為發展商提供彈性，並鼓勵該會會員遞交意向書，就這些課題及其他環節給予具體意見，該局目標於2025年下半年起至2026年期間陸續進行招標。

有業界籲推稅收減免鼓勵發展商

另香港房地產協會及全國工商房地產商會香港及國際分會，昨於另一場合就北都發展向政府提交建議書，就「片區開發」而論，研究團隊認為，政府應賦予更大的發展自由度及空間，制定靈活的政策框架，亦建議政府可借鑑市區重建局及港鐵的成功經驗，研究更靈活的地價支付模式，例如分期付款、按利潤分成或非原址換地等，並建議通過稅收減免等優惠政策，並協調國家政策性銀行提供低息貸款等激勵措施，加快實現開發目標。