朗天峰上樓書涉594伙 擬新春後推 Belgravia Place第2期提速下月登場 提供248伙

明報記者 江俊洋

嘉里新春前主力銷售與港鐵（0066）合作、位於黃竹坑港島南岸的現樓項目海盈山，另一方面已摩拳擦掌推出同系新盤朗天峰，預計關鍵日期為今年12月底，即樓花期約11個月，發展商曾稱，項目去年11月獲批修訂預售樓花申請。嘉里物業銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目上載樓書後，料農曆新年後推售。

朗天峰1房至2房佔九成

朗天峰由兩座大樓組成，提供594伙，涵蓋1房至3房間隔，另設平台特色單位及頂層特色單位，由1房起，實用面積245至851方呎，大部分單位樓層高度為3.5米或以上，當中1房及2房分層戶合共536伙，佔全盤90%。據項目樓書資料，最細面積分層戶為1B座3至27樓G室，為實用面積282方呎1房戶，而面積最大分層戶為1A座3至27樓A室，為實用面積539方呎3房戶。交樓配套方面，單位廚房大部分家電均使用包括德國品牌西門子，冷氣機選用日本品牌東芝。此外，項目設有60個住宅車位，自設約7萬方呎的會所及綠化園林。值得留意，近期多個新盤已預告於新春後登場，包括有機會短期獲批預售的新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE，涉525伙，若連同朗天峰，兩個新界西北全新盤將有1119伙應市。

利奧坊‧首隅年廿八發售10伙

市區新盤方面，恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民昨表示，樓花期約20個月的Belgravia Place第2期，有機會下月登場，項目有248伙，包括1房至3房戶型，主打兩房戶。資料顯示，第2期位置靠近南昌街，料單位日後景觀以附近樓景及屋苑內園景為主。另恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，旗下大角嘴利奧坊‧首隅新推25伙的全新價單，並於下周一（年廿八）起發售10伙，屬實用面積259至285方呎的1房戶，以最新8%折扣計，折實價464.5萬元入場，折實呎價17,934元起。

另外，由1月27日至2月28日期間，凡購買恒地營業（一）部旗下8個項目、涉477伙的指定單位，將以回贈形式獲得價值由8888至33,888元「迎春接福大紅包」；同樣由1月27日至2月28日期間，購買利奧坊‧首隅指定1房或兩房戶，可獲12,000至16,000元的「新春大利是」。