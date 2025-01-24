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英就業市場倘沒惡化 料今年樓價溫和升

【明報專訊】英國2024年樓價升逾3%，惟英國兩大按揭機構全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）及Halifax的去年12月份樓市數據現分歧，後者錄輕微跌幅。Halifax按揭主管Amanda Bryden指出，按揭息率較高，仍影響不少潛在買家的負擔能力，但認為只要就業市場沒有明顯惡化，2025年樓價有望錄溫和升幅。

Halifax的數據顯示，英國12月樓價於連升5個月後錄跌幅，按月微跌0.2%，按年計則錄3.3%升幅，經季節性調整的平均樓價約29.7萬英鎊。至於Nationwide數據顯示，上月英國平均樓價連續第4個月錄按月升幅，惟12月按月升幅由11月份的1.2%收窄至0.7%，按年計升幅為4.7%，平均樓價約26.9萬英鎊。

上月樓價按月微跌 按年計仍升3.3%

Bryden表示，去年樓價自夏季開始上升，下半年樓市續受惠於按揭利率下降，同時收入增加，令潛在買家的資金壓力緩解，提供入市條件，加上即將於今年生效的印花稅改革，為潛在買家提供更大的入市動力，帶動樓市需求上升，供應方面，由於不少業主預期息率下降將推升樓價，而延遲放售單位，減低供應，導致英國不少地區樓價也因供不應求而向好。

Nationwide首席經濟師Robert Gardner指出，去年初樓價相對平均收入仍偏高，首期門檻對很多首置潛在買家來說依然不低，且近年破紀錄的租金升幅，也削弱了不少潛在買家的儲蓄能力，即使具足夠存款的潛在買家，當中也有不少因按揭利率仍高於疫後水平，而延後入市計劃，儘管潛在買家的負擔能力持續受到挑戰，但去年英國樓市的交投及樓價仍展現出驚人的韌力。

北愛上季樓價升7.1% 表現最佳

儘管英國整體樓價已累升不少，惟去年底樓價仍略低於2022年夏季創下的高位。各區樓價方面，參考Nationwide的數據，北愛爾蘭去年第四季3個月平均樓價約19.8萬英鎊，較2023年第四季升7.1%，為表現最佳地區；至於倫敦仍為英國樓價最高的地區，去年第四季3個月平均樓價約52.6萬英鎊，較2023年第四季升2%。

料趕4月印花稅改革前入市 帶動交投

展望2025年，Bryden表示，儘管近月按揭息率回落、收入增長及即將實施的印花稅改革，對樓市提供一定支撐，但按揭息率仍處於相對較高水平，仍對不少潛在買家的負擔能力構成挑戰，尤其是今年息率下調速度或較市場預期為慢，惟相信只要今年英國就業市場沒有明顯惡化，置業需求應可保持於相對良好的水平，因而預期今年英國樓價仍有望錄得溫和升幅。Gardner預期，不少潛在買家為減少稅務支出，將會趕在印花稅改革於4月生效前入市，有望帶動今年首季的交投激增，隨後3至6個月樓市交投將回軟，但只要經濟持續穩步復蘇，利率適度下降，以及收入升幅超過樓價增長，潛在買家的負擔能力將有所改善，樓市交投可望逐步回升。

若看好當地樓市持續復蘇，近年不乏英國樓盤來港展銷，如由伯克利集團（Berkeley Group）發展的Silkstream，項目位於倫敦3區（Zone 3），鄰近Hendon火車站，屋苑設施包括健身室、放映室及平台花園等。該項目最近在港推售其中Bower House及Lindley House，提供開放式、1房至3房單位選擇，單位面積介乎538至1120方呎，售價由42.2萬英鎊起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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