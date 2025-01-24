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經濟
2025年1月24日星期五
股市最前線
中證監：公募基金3年A股市值年增10% 險企新增保費三成投資A股 每年規模數千億
摩通：或帶動3.7萬億 流入A股
恒指走高後倒跌78點
TVB料去年下半年實現淨利潤
上月人幣國際支付比例降至3.75% 全球第4
證監准海外個股槓桿反向產品發行
新世界：半年完成178億貸款再融資 官網發布柏蔚森皇都兩盤套現逾39億
大華據報洽售世茂百億貸款
調查：綜合營商指數跌 中小企信心趨保守
IMF：肯定香港國際金融中心地位
騰訊調整遊戲業務架構 改集中長期營運
OneDegree母企獲迪拜保險增資 擴中東業務
住友：加墨關稅 美如「勒自己脖子」 汽車電路龍頭稱生產線或遷東南亞
SK海力士營業利潤 有望首超越三星
沙特擬4年內對美投資貿易增4.7萬億
張兆聰：極米轉戰車用產品 股價對辦可留意
港元定存部分銀行高息吸新資金
美元定存高息精選
植耀輝：大型科企發業績 美股或波動
葉創成：安東油服新增訂單勁升 迎乙巳蛇年
技術取勝：東岳集團7.6元不宜失
盧駿匡：內地刺激消費 順豐同城有望受惠
國泰員工將獲派至少4星期花紅
美的老總發《簡化工作要求》爆紅 禁「形式主義」加班
劉思明：長假將至 數據基建芯片AI概念炒風收斂
周顯：淺談大生系
譚新強：特朗普2.0：美應對百年未有大變局方法
湯文亮：做生意最怕政府干預
英就業市場倘沒惡化 料今年樓價溫和升
朗天峰上樓書涉594伙 擬新春後推 Belgravia Place第2期提速下月登場 提供248伙
天璽4房1.52億沽 實呎8.9萬4個月升11%
地建會梁志堅：有會員倡北都片區地價可分期付
君臨3房4000萬沽 不足一個月賣貴8%
去年45名地產代理「釘牌」 按年升四成
內地恢復一簽多行 V Walk及V city生意按季升18%
港元定存部分銀行高息吸新資金
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【明報專訊】美國下周議息，市場認為不會減息，港元定存也沒有大變動，銀行對新資金不遺餘力獲取高息。
（請看附圖）
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中證監：公募基金3年A股市值年增10% 險企新增保費三成投資A股 每年規模數千億
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