葉創成：安東油服新增訂單勁升 迎乙巳蛇年

上季新增訂單 超去年上半年收入

根據安東油服公布，去年第四季集團新增訂單約26.51億元（人民幣，下同），按年增長73.4%，其中伊拉克市場新增訂單約16.78億元，按年勁升102.5%；其他海外市場新增訂單約4100萬元，按年下降78.0%；中國市場新增訂單約9.31億元，按年增加81.4%。

可以留意的是，安東油服去年上半年收入為21.76億元，按年上升15%，盈利為1.05億元，按年上升8.2%。由此可見，集團去年第四季新增訂單，已超過去年上半年收入，因此假如能保持利潤率，今年盈利增長料十分強勁。

另外，安東油服本周二收市後公布今年戰略指引，表示戰略重點是「堅持長期主義，做難而正確的事情」，而筆者曾專訪的一名年輕金融才俊，他的座右銘是「做正確的事、而非容易的事」，可見成功企業或人士見解往往有共通之處。

過去一年恒指升逾兩成 不少股份表現更佳

作為總結，筆者去年2月2日在本欄發表題為「中國重汽『盈喜』 迎甲辰龍年」的文章，指甲辰龍年快將來臨，龍呈祥瑞，希望未來更多中國上市公司像中國重汽（3808）一樣交出理想業績，亦慷慨派息回饋股東。

甲辰龍年現已進入倒數階段，過去一年恒指升逾兩成，期內筆者多次在本欄推介的重汽、安東油服、九興控股（1836）、方正控股（0418）回報更佳，後者更升逾兩倍。現時乙巳蛇年快將來臨，根據中國傳統，蛇象徵智慧、靈活、應變及轉型，筆者期待本欄將延續在甲辰龍年的成績，在此也祝讀者在乙巳蛇年身體健康、投資順遂。

[葉創成 創富倉]