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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：安東油服新增訂單勁升 迎乙巳蛇年

【明報專訊】在2023年3月10日本欄題為「再減持超媒體 小注買安東油服」的文章，筆者透露該月已以每股1.68元再次減持超媒體（0072），並且以每股0.44元小注買入當時剛發盈喜的安東油田服務（3337），後者曾帶挈筆者贏得「花旗集團傑出財經新聞獎2012」季軍。上述換馬近兩年，至今超媒體股價大跌88.39%，而安東油服股價則上升56.81%，可見即使奉行長期投資，適時買賣也十分重要；安東油服本周二收市後公布去年第四季運營情况及今年第一季展望均屬理想，至今股價向好，昨日收報0.69元，下文將就此詳細分析。

上季新增訂單 超去年上半年收入

根據安東油服公布，去年第四季集團新增訂單約26.51億元（人民幣，下同），按年增長73.4%，其中伊拉克市場新增訂單約16.78億元，按年勁升102.5%；其他海外市場新增訂單約4100萬元，按年下降78.0%；中國市場新增訂單約9.31億元，按年增加81.4%。

可以留意的是，安東油服去年上半年收入為21.76億元，按年上升15%，盈利為1.05億元，按年上升8.2%。由此可見，集團去年第四季新增訂單，已超過去年上半年收入，因此假如能保持利潤率，今年盈利增長料十分強勁。

另外，安東油服本周二收市後公布今年戰略指引，表示戰略重點是「堅持長期主義，做難而正確的事情」，而筆者曾專訪的一名年輕金融才俊，他的座右銘是「做正確的事、而非容易的事」，可見成功企業或人士見解往往有共通之處。

過去一年恒指升逾兩成 不少股份表現更佳

作為總結，筆者去年2月2日在本欄發表題為「中國重汽『盈喜』 迎甲辰龍年」的文章，指甲辰龍年快將來臨，龍呈祥瑞，希望未來更多中國上市公司像中國重汽（3808）一樣交出理想業績，亦慷慨派息回饋股東。

甲辰龍年現已進入倒數階段，過去一年恒指升逾兩成，期內筆者多次在本欄推介的重汽、安東油服、九興控股（1836）、方正控股（0418）回報更佳，後者更升逾兩倍。現時乙巳蛇年快將來臨，根據中國傳統，蛇象徵智慧、靈活、應變及轉型，筆者期待本欄將延續在甲辰龍年的成績，在此也祝讀者在乙巳蛇年身體健康、投資順遂。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕創富倉 方正控股(0418) 九興控股（1836） 中國重汽(3808) 甲辰龍年 乙巳蛇年 新增訂單 安東油田服務(3337)

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