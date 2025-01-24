新世界：半年完成178億貸款再融資 官網發布柏蔚森皇都兩盤套現逾39億

明報記者 陳偉燊

截至今年6月底 1年內到期債逾416億

新世界股價昨日微升0.49%，收報4.06元。雖然企穩4元之上，其期權卻續開低並錄成交，其2月及3月月認沽期權低見3.1元、首次錄得25張及10張合約成交，造價分別為0.05元及0.15元。不過認購、認沽期權比例已由1月份的29%對71%，變成2月份的48%及52%，好、淡友趨向扯平。

新世界昨日公告除透露最新再融資消息，並稱繼續與其權益人，包括貸款方及債務證券持有人保持聯繫。強調一直積極管理財務債務，並續遵守現有財務債務。去年9月集團公布全年業績時已透露獲銀行50億元新貸款及新增無抵押貸款10億元。據摩根大通報告引述彭博數據顯示，新世界今年起到期債務約127.49億元，明年也達137.07億元（見圖）。而新世界於的2024年度財務報告顯示，截至今年6月底止一年內到期的債務約416.32億元。

維持本財年推逾4400單位銷售目標

此外，新世界昨日亦經官網發布最信息，指與遠展合作發展的柏蔚森自開售以來累計銷售519個單位，套現超過35億元。北角的STATE PAVILIA皇都截至1月16日為止一周內標售10套單位，共套現近4億元。目前正積極開展多個新項目，在北部都會區與招商蛇口合作開發的粉嶺馬適路大型商住項目亦完成補地價，並將於今年初動工，提供約2300個住宅單位，集團維持今個財年推出逾4400個單位銷售目標。

摩通：母企支持防債券違約最重要

內地市場方面，截至去年底半年於內地銷售收入超過全年目標的70%，即最少有105億元人民幣合約銷售在手。

摩根大通指，一旦新世界出現潛在違約會有較大影響，恐對香港樓市如同打開「潘朵拉盒子」，影響本港樓市深遠，但摩通指母公司對新世界的支持對提防債券違約至關重要，並認為母公司有較強意欲「保住」新世界。該行繼續維持對新世界的「減持」評級，認為任何情緒上觸發的反彈都可能僅是曇花一現。