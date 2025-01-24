恒指走高後倒跌78點

中芯創4年半新高後倒跌7％

中央多個金融監管部門昨早開聯合記者會，講解推動中長期資金入市工作的實施方案，對公募基金及大型國有保險公司，投入A股市場的規模制定指標，估算每年為股市增加數千億元人民幣長期資金。恒指昨高開102點後早段曾擴大升幅至265點，但高位沽壓湧現下反覆，午後一度跌133點，最終跌78點或0.4%。國指跌12點或0.2%，收報7164點；科指跌65點或1.4%，收報4515點。北水南下淨流入54億元，為連續第25日流入。

A股同樣先高後低，早段曾升1%至2%，上證綜合指數、滬深300指數收市分別僅升0.5%及0.2%，深證成分指數和創業板指數更分別轉跌0.5%及0.4%。

中資金融股逆市做好，工行、中行（3988）同創52周高位，平保（2318）、農行（1288）亦升近2%（見表），人保（1339）更升5.4%；中資券商股靠穩，中信証券（6030）、招商證券（6099）、光大證券（6178）齊升逾1%。

科技股個別發展，小米（1810）跌2.3%，騰訊（0700）、美團（3690）偏軟，阿里（9988）靠穩。中芯（0981）早段升上44元的逾4年半高位後急挫，收市大跌逾7%，是表現最差藍籌；內房股續跌，華潤置地（1109）、中海外（0688）跌1逾%，碧桂園（2007）再挫14%，融創中國（1918）跌6.2%。

分析：投資者傾向過年前沽貨

資深股評人郭思治表示，中央昨日推出的措施傾向中、長期，效果較早前的「組合拳」溫和，且農曆新年長假在即，投資者選擇出貨，於春節前「收錢」過年，故於兩萬點沽壓較大。他續稱，今日為期指轉倉日，為防特朗普初上場隨時突然出招，相信過年前投資者傾向保守，大市於19,500點至20,100點徘徊，至下月初才有較明確方向。