摩通：或帶動3.7萬億 流入A股

【明報專訊】繼去年9月內地監管機構推出股票回購再融資、互換便利等措施支持A股，昨日再推出一系列措施帶動基金、保險資金入市，摩根大通發表報告稱，若險企、養老保險基金、年金和公募基金將它們旗下資產管理總值的額外5個百分點配置至A股，將額外增加3.7萬億元（人民幣，下同）資金流入，只等於A股總流通市值約5%。不過監管機構鼓勵財富管理公司參與股市，一旦市場情緒好轉，內地居民或因存息下調而將資金轉配股市，若以上兩者也各增配5個百分點資產到A股，連帶加上基金等流入A股的資金，總額可達12.8萬億元，即A股總流通市值的17%。
花旗發表報告，假設其他因素不變，估計險企、社保基金、基金、年金基金在A股配置增加1%，合共可為A股增加4320億元資金流入，加上中證監持續推出加強投資者回報的措施，例如鼓勵上市公司回購、增設中期派息等，認為存在長期投資者逐步向Ａ股提高資金配置比例的可能。
晨星看好茅台高息股
年初以來上證累跌3.62%，花旗認為內地再推A股刺激措施，主因為上證指數已跌至3200點的心理關，當局推出新措施是希望防止跌穿該水平，觸發投資氣氛惡化和股市急跌。當局期望透過增加長期資金進場，發揮穩定作用，降低市場波動。內地過去希望創造「慢牛」帶動財富效應，穩定居民預期和信心，並進一步吸引內地居民資產從房地產、理財產品和存款，轉向股權投資。
晨星看好基金會增持波動較小、規模較大的股票，例如茅台（滬：600519）或高息股。摩通認為銀行會跑贏大市，當中最看好招行（3968）。