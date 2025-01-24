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經濟

中證監：公募基金3年A股市值年增10% 險企新增保費三成投資A股 每年規模數千億

【明報專訊】內地周二公布推動中長期資金投入股市方案，昨日監管機構舉行記者會說明具體措施，中證監主席吳清表明，要求公募基金持有A股流動市值於未來3年每年至少增10%；今年起大型國有保險公司每年新增保費的30%投資A股，預計每年至少可為A股新增數千億元（人民幣，下同）長期資金。當局並會在今年上半年落實第二批保險資金長期股票投資試點，規模不小於1000億元，並逐步擴大，金監總局副局長肖遠企表示，其中500億元會在春節前的今後數天批出，「馬上到位，投資股市」。

明報記者

吳清表示，近兩年受股市波動等複雜因素影響，部分權益類基金（即股票類基金）出現一定虧損，行業亦出現經營理念偏差、公司治理缺陷、投資行為短期化等問題。當局將推出改革，有助實現持有市值增加的目標，包括推出股票ETF快速註冊機制，並在監管評價權重引導基金公司將每年一定比例利潤自購旗下基金等。此外，當局將完善基金公司治理，包括改進激勵和薪酬制度，避免追求規模不重視投資者回報，並再降低基金銷售費率，預期每年可為投資者節省450億元。

降基金銷售費率

投資者年省450億

引導保險資金入市亦是當局重點，肖遠企表示，險資投資股票和權益類基金逾4.4萬億元，佔保險資金投資12%，加上未上市企業股權投資合共21%，還有較大潛力和空間。當局鼓勵大型國有險企發揮「頭雁」作用，繼續穩步提高投資股市比例。保險資金長期投資改革試點方面，他指首批基金於2023年10月推出，規模為500億元，其他保險公司也在積極申請，第二批試點將更靈活，後續逐步擴大參與的險企數量和基金規模。另外，財政部副部長廖岷表示，將完善全國社保基金投資管理制度，優化不同投資品種比例，提高投資力度和靈活度。

延長考核期 促進長期投資

此外，監管當局延長險資、基金考核周期（見表），吳清指考核周期短令資金難以長期投資，多年制約險資、基金等中長期資金擴大A股投資，延長周期可熨平短期市場波動對業績影響。廖岷補充，2023年10月已在險企績效評價，將淨資產收益率分為「當年」和「近三年」，各佔50%權重，及後會將長周期考核權重調整至不低於60%，更加適配長周期資金投資的周期。

去年9月人民銀行推出兩項新措施支持股市，人行黨委委員鄒瀾表示，本月證券、基金、保險公司互換便利已進行550億元操作，可以隨時用於融資增持股票。另外目前金融機構已經和將近800家上市企業及主要股東達成股票回購增持貸款合作意向，逾300家上市公司已披露申請貸款，金額上限超過600億元。

相關字詞﹕金監總局 基金公司 基金 中證監 保險 人民銀行

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