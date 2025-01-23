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經濟
2025年1月23日星期四
股市最前線
匯豐廖宜建：美限港用美元機會低 美加關稅需考慮通脹 內地與港夠韌性應對
內地居民存款大增 海外投資商機大
阮國恒：銀行CRE風險整體可控
擬淘汰單次密碼 減網上詐騙
中海油：適時回購H股 派息率不低於45%
惠譽：整體港銀評級展望維持「穩定」
中央6部委推動中長期資金買A股 美研下月加華關稅 恒指跌逾300點
人行放水逾萬億 人幣跌0.3％
內地6方面助外資自貿區拓金融業
巴拿馬港口受查 長和：持續為該國貢獻
周大福上季零售跌14％ 內地關261店
內地藥股百利天恒再申港上市
港交所陳翊庭：約百企籌備港上市
特朗普放寬安全要求 AI股飈 擬動用緊急命令便利項目建設
Netflix增1890萬客 創單季紀錄新高
FT：字節跳動今年擬投936億拓AI基礎設施
張兆聰：國泰短線或再向上突破
港元定存中銀香港1個月年息見4厘
澳元定存高息精選
技術取勝：農夫山泉處區間上落
劉思明：大市沽壓不大 續炒內地穩經濟穩股市
周顯：最hit花邊新聞
湯文亮：蝕錢機構如何變賺錢
皇都新春後開價首批料78伙 6盤共涉1247伙爭成蛇年頭炮盤
GO PARK 4月全面開放 零售樓面租出九成
鄧成波家族18.7億蝕讓觀塘麗東酒店
第一城兩房406萬沽 半年炒燶料微蝕離場
芙蓉山綠化地申建608伙 規劃署不反對
富瑞陳姝瑾：居民收入未恢復 內房樓價今年仍看跌
買入沽空皆難賺錢 對內房股不感興趣
港元定存中銀香港1個月年息見4厘
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【明報專訊】港元定存高息精選1個月見4厘，為中銀香港「特優港元定期存款（以外幣兌換）」優惠之年利率。
（請看附圖）
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匯豐廖宜建：美限港用美元機會低 美加關稅需考慮通脹 內地與港夠韌性應對
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