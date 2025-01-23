Netflix增1890萬客 創單季紀錄新高

去年第四季將是Netflix最後一次公布季度訂閱人數。公司的股價向來受客戶增加而波動，管理層正試圖讓投資者優先考慮公司銷售和利潤等財務指標。

每股盈利4.27美元勝預期

Netflix去年第四季經調整後每股盈利4.27美元，高於市場預期的4.2美元；收入102.5億美元，按年上升16%，並高於市場預期的101.1億美元，是自2021年底以來最大的增幅。集團並修訂年度收入預測，2025年全年收入預期上調至435億美元至445億美元，較先前預期高約5億美元。

4地區加價 美國加幅達16%

Netflix將通過提高價格來增加銷售，公司宣布會在美國、加拿大、葡萄牙和阿根廷提高價格，其中美國最受歡迎的計劃月費將增加2.50美元，至17.99美元，加幅達16.1%。至於最近推出較低價的廣告支援計劃，亦由6.99美元加價至7.99美元，加幅14.3%。

（綜合報道）

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