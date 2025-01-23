內地藥股百利天恒再申港上市

A股上市兩年 股價飈7倍

百利天恒於2023年1月在A股科創板上市，招股價24.7元（人民幣，下同）。截至昨日收市，該股收報196.52元，即百利天恒於A股上市兩年左右，股價已累升694.06％，最新市值達到788.05億元。公司於周二（21日）公告指出，2024年預計營業收入58億元，按年大幅增加約932.27％，淨利潤36億元，首次實現扭虧為盈，主要得益於去年其核心產品「BL-B01D1」收到海外合作伙伴百時美旗貴寶（BMS）基於合作協議支付的8億元不可撤回、不可抵扣首付款。

集團早於去年7月曾在港遞表，不過相關申請已於今年1月初失效。去年12月12日，百利天恒曾披露其港股IPO計劃已獲中證監批出境外上市的備案通知書，預計於香港發行不超過2427.1萬股境外上市普通股。早前路透社旗下IFR報道稱，百利天恒來港計劃集資約5億美元（約39億港元）。

寶濟藥業樂摩物聯同日遞表

內地重組生物藥物公司寶濟藥業及智能按摩服務供應商樂摩物聯同日亦有遞交上市申請。據初步招股資料，寶濟藥業專注於大品種生物藥物的研發，致力於通過替代源自動物器官、血液或尿液的生化提取產品，或以其他方式升級現有治療手段，從而提升治療標準，中信證券及海通國際為聯席保薦人。樂摩物聯通過提供智能按摩服務設備，已在內地31個省級行政區及339個城市建立超過4.5萬個服務網點，聯席保薦人為中信建投國際及申萬宏源香港。

明報記者

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