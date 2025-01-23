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經濟

巴拿馬港口受查 長和：持續為該國貢獻

【明報專訊】長和（0001）旗下在巴拿馬經營港口業務的Hutchison Ports PPC在特朗普再任美國總統時，巴拿馬政府啟動對該公司財務審計，彭博社引述Hutchison Ports PPC的聲明，指該公司仍致力於在巴拿馬營運，正全力配合審計，並保持應有的透明度。

聲明又指出，自公司來到巴拿馬經營以來，已為巴拿馬經濟貢獻超過59億巴波亞（當地貨幣），或約59億美元（約460.2億港元），創造了數千就業機會。

經濟貢獻460億 創造數千就業機會

公司表示：「我們重申我們在每項業務中對卓越和道德的持續承諾。」該公司又說對巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristobal）的大量投資體現了這點。在持續改善基礎設施方面超出預期，為這個國家的經濟和社會作出貢獻。

法新社報道，巴拿馬已去信聯合國秘書長古特雷斯，就美國總統特朗普提出搶佔巴拿馬運河這項令人憂慮的威脅，向聯合國投訴。報道指信內引用《聯合國憲章》提到各會員國在國際關係上不得使用威脅或武力，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立的條文。

中國外交部發言人毛寧表示，中國對巴拿馬在運河的主權予以尊重，並確認該運河為永久中立的國際水道。

相關字詞﹕巴拿馬 特朗普 長和

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