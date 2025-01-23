中央6部委推動中長期資金買A股 美研下月加華關稅 恒指跌逾300點

明報記者

昨天公布的方案提出五大舉措，包括提升商業保險資金在A股投資比例穩定性，引導大型國有保險公司增加A股投資規模及實際比例，推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，逐步擴大參與機構範圍與資金規模，優化社保基金、基本養老保險基金投資管理機制，以及提升社保基金股票類資產投資比例等。恒指夜期至昨晚9時半，報19,956點，高水178點。

新東方曾洗倉式瀉三成

相對日韓台股炒AI熱潮，港股A股昨天獨憔悴。重磅科網股齊挫，ATMXJ拖累恒指下跌155點，新晉藍籌新東方（9901）季績指引遜預期，一度洗倉式下瀉逾三成，為跌幅最大藍籌。恒指昨低開109點後跌幅曾收窄，午後隨A股擴大跌幅，一度跌373點，最終跌327點或1.6％，收報19778點，險守50天及100天線。國指跌143點或2％，收報7177點；科指更插112點或2.4％，收報4581點。港股全日成交1353億元，北水淨流入41.71億元，為連續第24日流入，累計流入1709億元，其中中芯（0981）獲淨入8.7億元，連續14日獲北水淨流入。

科技股為跌市重災區，美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌逾3％；京東（9618）跌4.3％，騰訊（0700）、小米（1810）跌超過1％。市傳中央研究人民幣貶值幅度，多隻內房股向下，龍湖（0960）跌近4％，融創中國（1918）跌4.2％，碧桂園（2007）跌15％，雅居樂（3383）亦跌9％。新世界（0017）據報部分貸款條款獲銀行放寬，但仍見上市新低，收報4.04元，跌6.05％，市值僅101億元。

分析：港股回調正常 料續橫行

耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股六連升現回調屬正常，短期走勢仍視乎中央的政策及外圍因素而行，料恒指於19,000點至20,000點橫行。

匯豐環球研究認為，特朗普就職後隨即宣布一系列行政命令，雖然新關稅政策未有在首日實施，但不代表關稅政策不會出現，而他至今仍未公布關稅政策具體細節，或暗示他對跟中國進一步談判持開放態度。

該行指出，雖然特朗普未有即時調高中國關稅為市場帶來驚喜，但持續的不確定性仍會打擊市場信心。