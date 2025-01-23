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經濟

惠譽：整體港銀評級展望維持「穩定」

【明報專訊】惠譽大中華區銀行評級主管胡月明表示，雖然惠譽過去一年因應本港商業房地產（CRE）的壓力，將部分港銀作特定類別的評級下調，但今年整體港銀行業的評級展望仍維持為「穩定」，她形容目前港銀擁有充足資本比率，以及受本港非常強大的流動性體系支持。另外，她提及，港銀於按揭貸款的貸款價值比（LTV）仍然謹慎，即使本港樓價下跌亦不會大幅增加銀行信貸風險。

評級審查較注重失業率

但胡月明提到，惠譽預料港銀及內銀整體產業展望會於今年惡化。港銀方面，今年減息次數的預期減少，對港銀盈利能力產生壓力，減幅未有原先想像般大。同時本港的就業率，以及本港商業房地產（CRE）資產質素等問題仍然存在，尤其是寫字樓及零售物業。她認為即使減息，亦未能解決相關物業高空置率問題，仍要依靠經濟活動量來提振市場對物業的需求。

胡月明提到，相較其他指標，惠譽對港銀評級展望的審查守則，較為重視本港失業率，她解釋，因失業率上升的話，即使減息市民亦無償還能力去還款。

內銀方面，胡月明預計未來各家銀行的表現亦會分化（divergent），於CRE及地方政府風險敞口較大的小型區域銀行，會因資產質素問題而面對較大壓力；相反國有銀行有內地政府注資支持，惠譽預料每1萬億元人民幣注資，會增加國企銀行的普通股權一級資本（CET1）約1%。

相關字詞﹕內地銀行 香港銀行 銀行業 評級展望 評級機構 惠譽

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