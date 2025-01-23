明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中海油：適時回購H股 派息率不低於45%

【明報專訊】中海油（0883）昨日公布今年度經營策略及發展計劃概要，公司副董事長及首席執行官周心懷表示，預計集團未來3年資本開支維持穩健，有信心逐年增加產量，至2027年淨產量目標最高達8.3億桶油當量。

稱特朗普加關稅影響非常小

中海油預計，2024年淨產量約7.2億桶油當量，為目標上限，已實現連續6年創新高。今年淨產量將突破每天200萬桶油當量，全年淨產量目標為7.6億至7.8億桶油當量，其中中國約佔69%，海外約佔31%。2026年和2027年的淨產量目標分別為7.8至8億桶油當量、和8.1至8.3億桶油當量（見圖）。周心懷表示，近年公司產量增長明顯，公司會採取實事求是及謹慎穩妥的原則規劃產量。周心懷續稱，雖然「特朗普2.0」會為油氣市場帶來不確定性，但即使特朗普對華加徵關稅，對中海油的業務影響依然非常小。

中海油2024年資本支出預計約1320億元（人民幣，下同），符合年初目標。今年資本支出預算總額為1250億至1350億元，按年保持穩定。周心懷表示，該資本開支指引並未包含綠色發展投資。若未來3年國際油價維持每桶65至85美元相對平穩範圍，集團預期將保持1100億至1400億元相對較大的資本開支。隨着技術及生產管理水平提升，以及規模化效益帶來邊際成本降低，有信心在未來幾年資本支出穩定的情况下逐年增產。

周心懷又稱，大型油企應具備「跨越油價周期」能力，公司未來亦會通過預判石油需求、油價變動及公司現金流情况安排資本開支。此外，公司不會放棄港股回購手段，將會經股東大會批准，適時回購股份。此外，為確保股東回報，未來3年全年股息支付率將不低於45%。

上 / 下一篇新聞